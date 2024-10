Resultados do UFC Vegas 99: Anthony Hernandez sangra Michel Pereira pela vitória por nocaute técnico no quinto round

Anthony Hernandez se tornou o primeiro homem a finalizar Michel Pereira no UFC com um nocaute técnico dominante no quinto round na luta principal do UFC Vegas 99 na noite de sábado.

Hernandez, que venceu seis lutas consecutivas, teve dificuldade para derrubar Pereira no início do round inicial, mas Pereira não teve resposta para seu ritmo e luta livre depois que encontrou o momento certo. Ele desmantelou o vistoso atacante brasileiro com mais de 100 golpes significativos e convocou uma chance na elite do peso médio do UFC.

“Exatamente o que eu esperava, não tive nervosismo a semana toda”, disse Hernandez após a vitória. “Como venho falando para vocês, estou pronto para o cinturão, estou fora do meu caminho. Apenas me dê o que for preciso. Dana [White]você sempre me deu lutas duras, me dê alguém que vai me dar uma chance pelo título. Estou pronto, vou provar isso para você.

Pereira teve bons momentos no round inicial, acertando um belo chute no corpo e defendendo as primeiras oito tentativas de queda de Hernandez, mas assim que o americano de 31 anos finalmente colocou Pereira no chão, ele começou a implementar sua estratégia com perfeição.

Pereira não teve resposta ao ataque de Hernandez nas rodadas do campeonato, quase não disparando nenhum ataque nas rodadas três e quatro. O cornerman de Pereira pediu ao brasileiro que acertasse pelo menos uma joelhada nos últimos cinco minutos, e “Demolidor” fez exatamente isso, apenas para abrir a porta para Hernandez acertar novamente uma queda na hora certa. Uma vez no chão, “Fluffy” desferiu socos até que o árbitro Herb Dean misericordiosamente determinou a paralisação por nocaute técnico.

Questionado sobre quem ele quer ser o próximo a entrar no octógono depois de quebrar a sequência de oito vitórias consecutivas de Pereira, Hernandez não tem nome em mente para a convocação.

“Eu nem acompanho a escalação tão de perto, então não poderia dizer quem está na minha frente”, disse Hernandez. “Mas eu sei que estou pronto, esperto e pronto para foder qualquer um.”

Clique aqui para ver os resultados completos do UFC Vegas 99.