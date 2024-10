Resultados DWCS: Temporada 8, Semana 10

MMA Fighting tem resultados DWCS para toda a ação da 8ª temporada, semana 10 do UFC Série de concorrentes na noite de terça-feira no UFC APEX em Las Vegas, Nevada.

Na luta principal, Nick Klein e Heraldo Souza se enfrentarão no peso médio. Klein, que está com 5-1 na carreira, conquistou duas vitórias consecutivas. Souza, que está com 9-1-1, venceu nas últimas três lutas por finalização.

Os invictos pesos-mosca Luis Gurule e Nick Piccininni se enfrentarão no co-evento principal.

Confira os resultados do DWCS para a 8ª temporada, semana 10 abaixo.

Cartão principal (ESPN + às 20h ET)

Nick Klein x Heraldo Souza

Luis Gurule x Nick Piccininni

Antonio Monteiro x Antonio Monteiro Yadier Del Valle

Julieta Martínez vs. Leslie Hernández

Mohamed Ado vs. Jonathan Micallef