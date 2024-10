Resultados DWCS: Temporada 8, Semana 8

MMA Fighting tem DWCS Temporada 8: Resultados da Semana 8 para toda a ação da oitava temporada, semana oito do Contender Series do UFC na noite de terça-feira no UFC APEX em Las Vegas.

Na luta principal, o invicto meio-pesado Diyar Nurgozhay (9-0) enfrenta o destaque polonês Bartosz Szewczyk (8-2-1). Nurgozhay lutou mais recentemente pelo UAE Warriors em maio passado, quando derrotou o campeão do PFL de 2019, Emiliano Sordi, por nocaute técnico no primeiro round.

Szewczyk competiu principalmente pela promoção Fight Exclusive Night da Polônia, onde conquistou o título dos meio-pesados ​​​​em fevereiro passado.

Na penúltima luta da noite, o ex-lutador do Combate Global Alberto Montes (10-1) enfrenta Carlos Calderon (6-2) no peso pena.

Até o momento, 29 contratos foram assinados nesta temporada, com apenas dois eventos em que todos os cinco vencedores ganharam uma chance no UFC. Isso inclui a semana passada, onde uma enxurrada de finalizações no primeiro round levou um entusiasmado Dana White a contratar todos os lutadores vitoriosos.

Confira os resultados do DWCS abaixo.

Carta de Luta

Diyar Nurgozhay vs. Bartosz Szewczyk

Alberto Montes vs. Carlos Calderón

David Martinez x Xavier Franklin

Torrez Finney vs. Abdellah Er Ramy

Jacobe Smith x Christien Savoie