Resultados e análises ao vivo de Artur Beterbiev x Dmitry Bivol

Artur Beterbiev e Dmitry Bivol se enfrentarão em uma rara luta entre os dois melhores lutadores da divisão para coroar o primeiro campeão indiscutível dos meio-pesados ​​​​na era dos quatro cinturões na noite de sábado em Riad, na Arábia Saudita (ESPN, 17h30 horário do leste).

Beterbiev (20-0, 20), detentor do título WBC, WBO e IBF, é o único campeão do boxe com uma taxa de nocaute de 100%. Ele é campeão de 175 libras desde 2017.

A luta vem sendo preparada há anos. Não houve um campeão indiscutível na categoria desde que Roy Jones Jr. desocupou um de seus títulos em 2000 (era das três faixas).

“Quero uma boa luta. Estou me preparando para uma boa luta”, disse Beterbiev durante entrevista coletiva na quinta-feira. “Veremos… Esteja pronto, Dmitry. Eu estarei pronto.”

Bivol (23-0, 12 KOs), o campeão da WBA, foi elevado de campeão interino a titular pleno em 2017 e fez 12 defesas de cinturão desde então.

Beterbiev e Bivol estavam programados para lutar no dia 1º de junho, mas um mês antes da luta, Beterbiev sofreu uma ruptura do menisco e foi submetido a uma cirurgia no joelho, forçando o adiamento. Bivol queria se manter ocupado e lutou contra Malik Zinad naquela data, uma vitória por nocaute técnico no sexto round, sua única vitória por paralisação nas últimas 10 lutas.

“Artur é um grande campeão”, disse Bivol. “Ele tem o que eu quero. Ele tem os cinturões. E não se trata apenas de cinturões. Quando olho para as habilidades dele, quero testar minhas habilidades também contra esse lutador incrível.”

