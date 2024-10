Retorno de Paige VanZant Power Slap anunciado para a semana de luta do UFC 308

Os dias de tapa de Paige VanZant aparentemente estão apenas começando.

A ex-lutadora do UFC e estrela dos esportes de combate se inscreveu para uma segunda aparição no Power Slap ao enfrentar Chelsea Dodson na Space42 Arena, em Abu Dhabi, no dia 24 de outubro, mesmo fim de semana em que o UFC 308 acontece na cidade. Power Slap anunciou oficialmente o confronto na quarta-feira, após um relatório inicial do TMZ.

VanZant fez sua estreia no tapa em junho passado contra Christine Wolmarans. Ela saiu com uma vitória por decisão unânime depois de marcar dois knockdowns na competição.

Foi uma vitória muito necessária para “12 Gauge”, que não venceu em quatro lutas consecutivas desde sua última aparição no UFC em 2020. VanZant foi finalizado por Amanda Ribas no UFC 251, depois perdeu um par de high- perfil lutas de boxe com os nós dos dedos para a Grã-Bretanha Hart e Rachael Ostovich. Em maio passado, ela lutou contra a influenciadora Elle Brooke até um empate dividido em uma luta de boxe tradicional.

Chelsea Dodson é esposa do veterano dos esportes de combate John Dodson, duas vezes desafiante ao título peso mosca do UFC e atualmente compete no MMA e no boxe com os nós dos dedos. Chelsea faz sua primeira aparição no Power Slap.

Power Slap 9 acontece em 24 de outubro e é transmitido ao vivo no Rumble. O UFC 308 acontece dois dias depois, na Etihad Arena, também em Abu Dhabi.