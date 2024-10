Reunião de Aaron Rodgers e Davante Adams não desperta Jets

PITTSBURGH – Duas cenas no vestiário pós-jogo do New York Jets contaram a história de sua derrota por 37-15 na noite de domingo para o Pittsburgh Steelers no Acrisure Stadium.

O recém-adquirido wide receiver Davante Adams, cercado de repórteres, parecia incrédulo que um ataque com tanto talento conseguisse apenas dois touchdowns e fosse eliminado no segundo tempo.

“Isso é o que te irrita ainda mais, saber que você tem esse tipo de arma e ficar aquém…” ele disse.

Enquanto Adams falava, o quarterback Aaron Rodgers e o wide receiver Garrett Wilson – no canto mais distante da sala – se abraçaram por vários segundos. Foi um abraço de consolação. Wilson se culpou pela quarta derrota consecutiva dos Jets, dizendo que sua queda no terceiro quarto – interceptada pelo zagueiro Beanie Bishop Jr. – foi o ponto de virada.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Foi esse tipo de noite para os Jets (2-5): Emocional, frustrante e amargamente decepcionante. Eles estão 0-2 sob o comando do técnico interino Jeff Ulbrich, que substituiu o demitido Robert Saleh em 8 de outubro.

A tão esperada estreia de Adams nos Jets e seu reencontro com Rodgers produziram algumas oscilações iniciais, mas nenhum fogo de artifício. Foi uma noite difícil para Rodgers (duas interceptações) e seus dois receptores estrelas, já que Adams e Wilson combinaram apenas oito recepções e 91 jardas em 18 alvos.

“Tenho que jogar melhor”, disse Rodgers, que teve cinco interceptações nos últimos três jogos. “Essa é a chave, tenho que jogar melhor. Temos que encontrar uma maneira de correr melhor a bola para que possamos fazer o passe.”

Os Jets jogaram bem nos primeiros 20 minutos, saltando para uma vantagem de 15-6 no passe de Rodgers de 1 jarda para o tight end Tyler Conklin. Depois disso, a ofensa desapareceu. Pouco antes do intervalo, Rodgers entrou no trânsito no meio para Wilson e foi abatido por Bishop.

“Uma interceptação de merda”, Rodgers chamou, assumindo a culpa.

Foi uma mudança de impulso; os Steelers converteram a virada em um touchdown para fazer 15-13 no intervalo. Rodgers disse que não houve energia no intervalo – ou antes do jogo, aliás, uma admissão bastante surpreendente.

“Parecia que a energia – e começa comigo – a energia, por qualquer motivo no intervalo, estava um pouco fraca”, disse Rodgers. “Parecia que antes do jogo também estava tudo calmo… Então olho para mim mesmo e vejo o que posso fazer para trazer mais energia, mas todos temos que fazer melhor.”

Rodgers acrescentou: “Quero dizer, ‘Sunday Night Football’ na NBC, o único programa de TV. Vivo para esses jogos e simplesmente não entendo por que a energia estava um pouco fraca.”

A aquisição de Adams deveria fornecer uma faísca e galvanizar o ataque. Ele foi o alvo na primeira jogada e o arremesso foi ao lado, longe de suas mãos – um prenúncio para a noite. Adams jogou 53 de 55 snaps no ataque, mas conseguiu apenas três recepções de 30 jardas em nove alvos.

“Parecia que a energia – e começa comigo – a energia, por qualquer motivo no intervalo, estava um pouco fraca”, disse Aaron Rodgers. “Parecia que estava tudo calmo antes do jogo também… Então eu olho para mim mesmo e o que posso fazer para trazer melhor energia.” Imagens de Justin Berl/Getty

Adams, que perdeu os últimos três jogos com o Las Vegas Raiders devido a uma lesão no tendão da coxa, disse que não havia ferrugem entre ele e Rodgers. Ele atribuiu a noite improdutiva às circunstâncias do jogo. Ele expressou otimismo sobre o potencial do ataque.

“Estou entusiasmado, cara”, disse ele. “Estou de mau humor – perdemos o jogo – … mas ainda estou entusiasmado com o que este time de futebol pode fazer. Há muito talento. Quer dizer, o ataque que temos, o armas que temos, quando estou reunido hoje várias vezes, estou apenas olhando em volta [at the talent] e é meio louco.”

Rodgers, que parecia estar prejudicado por uma lesão no tendão esquerdo, completou 24 de 39 passes para 276 jardas. Ele lutou para levar a bola para os lados, pois completou apenas 13 das 25 tentativas. Ele também parecia hesitante em lançar no campo; ele não lançou um passe de mais de 19 jardas. Sua jogada mais eficaz foi passar para o running back Breece Hall, que fez seis recepções para 103 jardas.

Na segunda posse de bola no segundo tempo, Rodgers procurou Wilson novamente – uma boa bola, mas ricocheteou direto para Bishop. Ele devolveu para a linha de 1 jarda, estabelecendo outro touchdown.

“Estou entusiasmado, cara. Estou de mau humor – perdemos o jogo – … mas ainda estou entusiasmado com o que esse time de futebol pode fazer. Há muito talento. Quero dizer , o ataque que temos, as armas que temos, quando estou reunido hoje várias vezes, estou apenas olhando em volta [at the talent] e é meio louco.” Jatos WR Davante Adams

“Eu tenho que pegar a maldita bola”, disse Wilson. “Estou jogando como um merda agora. Tenho que consertar isso. Não considero isso levianamente. Essa foi a razão pela qual perdemos o jogo no final do dia. [That] s— não pode acontecer. Não pode acontecer. É uma peça terrível.

“É como se eu adquirisse maus hábitos, não atacasse a bola no jogo e, de repente, tive que consertar. maldita bola.”

Os Jets, que começaram a temporada com aspirações ao Super Bowl, viajam para o New England Patriots (1-6) em uma vitória virtual obrigatória. Outra perda e eles podem estar brindados no Halloween.

“Naquele jogo, especialmente no segundo tempo, esse time não é assim”, disse Ulbrich. “Não é bom o suficiente e isso começa comigo e com a comissão técnica. Todos nós podemos dar mais e daremos mais. Temos o que precisamos. Não somos assim. Extremamente decepcionados.”