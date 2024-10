Revelada a causa da morte da estrela de ‘Scarface’ Ángel Salazar, cocaína e doença cardíaca

Um representante do escritório do legista-chefe de Nova York disse ao TMZ … Salazar passou dos efeitos combinados de cocaína, ciclobenzaprina – um relaxante muscular – e difenidramina, um tipo de anti-histamínico. No entanto, a arteriosclerose, um tipo de doença vascular, e a doença cardiovascular hipertensiva também foram listadas como fatores que contribuíram para a morte do ator.