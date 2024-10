Revelada a causa oficial da morte da estrela de ‘American Pickers’, Frank Fritz

Falecida estrela de “American Pickers” Frank Fritz morreu de acidente vascular cerebral, o TMZ descobriu… isso de acordo com as autoridades.

Frank também sofria de estenose aórtica – uma condição crônica que dificulta o fluxo de sangue do coração para o resto do corpo – e DPOC… de acordo com o certificado, com ambas as condições desempenhando um papel em sua morte.