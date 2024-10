Ric Flair emocionado com a morte do enteado Sebastian Kidder

Passei horas me perguntando o que dizer. Depois de ouvir a notícia do falecimento de Sebastian, só posso imaginar o que Wendy e Paul estão passando por terem perdido um filho aproximadamente da mesma idade em 2013. Eu sei que a dor de sua perda estará com você pelo resto de sua vida. Eu ainda cada… pic.twitter.com/yvJE4ownOQ

-Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) 28 de outubro de 2024

@RicFlairNatrBoy