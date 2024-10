Rice demite o técnico de futebol Mike Bloomgren após recorde de 24-52

Rice demitiu o técnico Mike Bloomgren, que teve um recorde de 24-52 em suas sete temporadas com os Owls, foi anunciado no domingo.

“Quero expressar meu sincero agradecimento ao técnico Bloomgren”, disse o diretor atlético do Rice, Tommy McClelland, em comunicado. “… Ele representou nosso programa universitário e de futebol com a maior classe e integridade. No entanto, ao avaliar nosso programa e comparar nossa trajetória atual e desejada, determinei que uma nova liderança é necessária para nos guiar para o futuro.”

Espera-se que Bloomgren receba US$ 900.000.

O técnico associado Pete Alamar assumirá o cargo de técnico interino até o final da temporada. A universidade iniciará imediatamente a busca por um substituto permanente para Bloomgren. Rice (2-6) tem quatro jogos restantes, incluindo confrontos de alto nível nas próximas duas semanas contra Navy e Memphis.

Bloomgren teve algum impulso na temporada de 2024, com Rice participando de jogos consecutivos de bowl pela primeira vez desde 2013 e 2014. Os Owls, no entanto, nunca entraram no caminho certo nesta temporada, perdendo a estreia em casa para Sam Houston Estado e início de 1-4 no jogo AAC.

Rice perdeu para UConn no sábado, naquele que seria o último jogo de Bloomgren como técnico principal.

Os Owls expressaram ambições atléticas mais fortes sob o comando do novo presidente da universidade, Reginald DesRoches, e houve um compromisso recente em investimentos.

“A oportunidade para o futebol do Rice se destacar nunca foi tão grande”, disse McClelland. “Estou confiante de que identificaremos um treinador que conduzirá nosso programa e nossos alunos-atletas a uma nova era de sucesso.”

Bloomgren é um antigo assistente universitário e da NFL que ganhou destaque por meio de seu trabalho em Stanford de 2011 a 2017.