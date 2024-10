Richardson ‘precisava de um descanso’ no segundo tempo da derrota dos Colts

HOUSTON – O quarterback do Indianapolis Colts, Anthony Richardson, não estava em campo para uma jogada no final do terceiro quarto, em um jogo em que seu time perdia por dois pontos e depois perdeu.

Curiosamente, Richardson estava afastado não porque estivesse ferido, mas porque estava exausto.

O quarterback do segundo ano saiu do jogo depois de lutar furiosamente nas duas jogadas anteriores contra a defesa do Houston Texans. Em uma jogada de segundo gol na linha de 23 jardas do Houston, Richardson se livrou de um possível sack do tackle defensivo Folorunso Fatukasi antes de entrar em campo e procurar um alvo. Richardson acabou mantendo a bola e foi abordado pelo linebacker Jake Hansen sem ganho.

Richardson levantou-se lentamente e foi para a linha lateral próxima do Colts, batendo no capacete durante o caminho. Na linha lateral, ele imediatamente deu uma joelhada.

“Eu estava cansado”, disse ele. “Não vou mentir. Foi muita correria ali. Não achei que seria capaz de ir na próxima jogada, então apenas disse [Colts coach] Shane [Steichen] Eu só precisava de uma pausa ali mesmo.”

A saída de Richardson do jogo inicialmente levantou questões sobre se ele havia sofrido uma lesão. No início do jogo, ele recebeu um golpe que atingiu sua mão esquerda e foi visto flexionando-a na linha lateral. Mas os treinadores esportivos que o examinaram não pareciam estar tratando de uma lesão e pareciam satisfeitos por ele estar bem.

“Ele precisava de uma pausa”, disse Steichen. “Ele correu três vezes seguidas e foi a terceira e longa, então íamos passar a bola.”

O quarterback reserva Joe Flacco entrou no jogo e, de fato, passou para o running back Jonathan Taylor em um terceiro gol de 23. Taylor ganhou 5 jardas, e os Colts se contentaram com um field goal de 37 jardas, cortando o de Houston. levar para 20-13. Os texanos venceram por 23-20.

A estranha série de eventos só vai intensificar o discurso em torno de Richardson, cujas lutas ao longo da temporada têm sido um desafio semanal para os Colts enfrentarem. Quarta escolha no draft de 2023, Richardson completou 44,4% de suas tentativas de passe na temporada após o esforço de 10 de 32 e 175 jardas de domingo.

O confronto crucial da AFC South no domingo – uma vitória daria aos Colts uma parte da liderança da divisão com o Houston – tornou-se outro referendo sobre o futuro de Richardson com Indianápolis.

Os jogadores habilidosos de Richardson o decepcionaram repetidamente no jogo, com o running back Tyler Goodson fazendo um passe para touchdown perfeito e um pênalti de Michael Pittman Jr. Richardson foi pressionado em 17 de suas 32 quedas no jogo, o que sugere alguns problemas de proteção.

Mas a conversa provavelmente se concentrará no desempenho de Richardson, apesar de seu passe para touchdown de 69 jardas ao longo da carreira para o recebedor Josh Downs.

Depois de mostrar lampejos de seu talento significativo nos quatro jogos que disputou em 2023 antes de sofrer uma lesão no ombro no final da temporada, Richardson provavelmente experimentou uma regressão em 2024. Por sua vez, Richardson rejeitou essa narrativa.

“Sinto que sou um ótimo passador”, disse ele. “Joguei como quarterback praticamente toda a minha vida. Sou apenas um quarterback diferente de todos os outros, então as pessoas vão tentar apontar que não sou tão eficiente quanto todo mundo. Eu corro a bola muito melhor do que qualquer outro quarterback. Provavelmente não o Lamar. [Jackson]mas [better] do que a maioria dos zagueiros. Então, aproveito minhas oportunidades.”

Richardson teve 45 jardas corridas em seis corridas no domingo, mas apenas duas de suas corridas foram projetadas. Isso não é nada comparado aos sete que ele teve na vitória sobre o Miami Dolphins na semana passada.

Então, o que vem a seguir para Richardson? Os Colts resistiram à ideia de iniciar Flacco desde que Richardson voltou de uma ausência de dois jogos devido a uma lesão oblíqua. Mas as questões sobre Richardson provavelmente não diminuirão.

“Continuamos trabalhando no processo”, disse Steichen. “É um processo. Continuamos trabalhando nisso. Fazemos isso juntos. É um jogo de equipe. Trabalhamos nessas coisas e resolvemos tudo.”