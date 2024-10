Ricky Pearsall faz a primeira captura na NFL semanas depois de levar um tiro no peito

Ricky Pearsall fez seu retorno emocionante ao campo no domingo … jogando seu primeiro jogo da NFL depois de levar um tiro no peito durante uma suposta tentativa de roubo – e ele acabou de fazer sua primeira captura.

O wide receiver do 49ers fez um passe contra o Kansas City Chiefs momentos atrás em seu primeiro jogo na carreira… abordado após um ganho de apenas seis jardas.

50 dias atrás Ricky Pearsall levou um tiro no peito

Não há muito o que escrever para o típico wide receiver da NFL… mas a jornada de Pearsall está longe de ser típica – como você sabe, Pearsall acabou no hospital depois que os policiais disseram que um homem atirou nele enquanto tentava roubar seu Rolex em São Francisco.

Segundo a polícia, o incidente ocorreu por volta das 15h30 do dia 31 de agosto na Union Square, horas depois de RP participar de uma sessão de autógrafos.

Pearsall foi baleado no peito durante uma suposta briga com um agressor de 17 anos… porém, a bala não atingiu todos os órgãos vitais, de acordo com sua mãe.