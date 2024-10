Rivalidade Padres-Dodgers rapidamente se tornando uma das melhores do beisebol

LOS ANGELES – A maior rivalidade no beisebol chegou com avisos que passaram despercebidos. Os elementos já existem há algum tempo, mas foram necessários os dois primeiros jogos da Série da Divisão da Liga Nacional para que tudo fosse deixado de lado. Os Los Angeles Dodgers, vencedores de 11 dos últimos 12 campeonatos da NL West, “o dragão na estrada”, e os San Diego Padres, os corajosos irmãos mais novos com preponderância de talento (e uma história recente de derrotar os Dodgers no pós-temporada), reunindo-se em uma série de cinco jogos com apostas épicas. O confronto foi inevitável.

É, agora, depois de 18 entradas, um espetáculo completo. Houve um número absurdo de home runs, mais do que algumas rixas latentes, envolvimento de torcedores quase criminosos e uma série empatada rumo a San Diego para o jogo 3 na terça-feira. A vitória dos Padres no jogo 2 na noite de domingo no Dodger Stadium foi uma grande bagunça, uma ópera de nove entradas cheia de argumentos e insinuações e a quantidade certa de idas e vindas infantis. Houve mais drama do que um jogo de 10-2 tem o direito de reivindicar.

Tudo começou imediatamente, quando o home run de Fernando Tatis Jr. na primeira entrada pousou no bullpen dos Dodgers, e nenhum dos substitutos ou membros da equipe se moveu, ou mesmo reconheceu a existência de uma bola de beisebol vindo em sua direção. Na metade inferior do inning Jurickson Profar roubou um home run de Mookie Betts (agora 2 de 31 em suas últimas três pós-temporadas como Dodger) quando ele foi para a terceira fila do campo esquerdo perto do poste de falta e tirou-o da luva de espera de um fã. Ele começou a saciar sua sede pelos holofotes afastando-se das arquibancadas por tempo suficiente para que Betts percorresse quase três quartos de seu trote de home run antes de virar em direção ao campo interno e jogar a bola de volta.

“Eu não tinha ideia de que ele pegou”, disse o defensor central do Padres, Jackson Merrill. “Quando ele jogou, pensei: Oh meu Deus – o que estamos fazendo? É o primeiro inning e está sendo assim? Eu adoro isso. Independentemente do que aconteça. [Profar] faz, nós o protegemos. Mas se eu fosse Mookie, teria ficado muito bravo.”

Merrill possuía um capítulo próprio. Em uma entrada, ele liberou seu golpe de campo oposto no estilo Freddie Freeman para um single RBI, e na próxima ele estava pulando na parede para tirar uma dobradinha de Kike Hernandez, e duas entradas depois ele estava acertando um campo oposto, dois – run homer, um dos seis rebatidas dos Padres no jogo 2. Ele acabou com três rebatidas e três RBIs.

“Esse garoto definitivamente não parece ter 21 anos”, disse o shortstop dos Padres, Xander Bogaerts, que já foi um fenômeno da pós-temporada de 21 anos. “Ele é um ótimo garoto, um crédito para sua família. Ele é especial e tem feito isso durante toda a temporada.”

Tudo parecia altamente carregado, embora um tanto inofensivo, até o fator que acendeu – ou reacendeu – em tantas rivalidades no beisebol: o simples ato de uma bola lançada atingir um jogador estrela. O titular dos Dodgers, Jack Flaherty, acertou Tatis na coxa esquerda com uma chumbada de alta velocidade enquanto Tatis liderava o sexto inning. Não teria sido grande coisa se Tatis não tivesse contornado as bases após seu home run no primeiro inning com uma lentidão artrítica, apenas para dobrar no terceiro. Mas ele tinha, e assim foi.

Depois que a bola bateu em sua perna, a jornada de Tatis até a primeira base foi longa e árdua, quase épica. À medida que avançava, Profar, que instiga a oposição como se fosse seu trabalho, chegou ao palco se envolvendo em uma discussão animada com o apanhador dos Dodgers, Will Smith, com quem ele tem um histórico de discussões animadas. Manny Machado, na altura no convés, deixou claro que considerou que o lance foi intencional.

Flaherty disse que não bateu em Tatis intencionalmente; isso teria sido estúpido dadas as circunstâncias: os Dodgers perderam por 3-1 com Profar, Machado e Merrill em seguida. “Acho que todo o lado deles pensou que eu bati nele de propósito, mas não faz sentido. Cara, entendo o que parece… mas essa não é a situação para bater em alguém”, disse Flaherty. Machado, aparentemente inabalável, disse: “Tire-o daqui. Se não conseguir tirá-lo, não bata nele”.

A sequência de eventos é em grande parte imaterial, exceto para dizer que resultou em Flaherty, que está um pouco quente, e Machado – que, bem, o mesmo – continuando a expressar suas diferenças depois que Flaherty eliminou Machado. Durante o aquecimento antes do final do sexto, Machado jogou uma bola de beisebol no banco de reservas dos Dodgers, e jogou-a com força suficiente para chamar a atenção dos árbitros e do banco de reservas dos Dodgers. Novamente, nada disso representa o auge da realização intelectual, mas funciona como entretenimento.

“Não vou levar uma surra se quiser fazer isso”, disse Flaherty. “Acontece que todo mundo pegou eu e ele fazendo isso. Todo mundo quer olhar e apontar o dedo, tipo, ‘Oh, eu comecei as coisas.’

“É uma merda. Todo mundo entende o fim disso.”

No jogo 2 do NLDS, torcedores jogando bolas de beisebol e destroços no campo – e perto dos jogadores dos Padres – causaram um atraso de sete minutos. AP Foto/Ashley Landis

Quase ao mesmo tempo, Profar finalizava seus lances de aquecimento no campo esquerdo, jogando a bola para um torcedor, que a arremessou de volta para o campo de uma forma que sugeria uma brincadeira equivocada e não uma intenção violenta. No entanto, estimulou dois outro torcedores jogassem bolas de beisebol no Profar, que respondeu com uma raiva justificada. O técnico dos Padres, Mike Shildt, ficou quase igualmente furioso, latas de cerveja e outras formas de lixo foram jogadas em Tatis no campo certo, e os Padres foram brevemente retirados do campo.

“Não é o ideal”, disse Machado.

Todos esses espetáculos secundários acontecem em uma série com uma quantidade ridícula de talentos em campo, mas em clubes que não poderiam parecer mais diametralmente opostos. Os Dodgers ainda são relativamente conservadores, antiquados e preocupados com a imagem. Eles cuidam de seus negócios como se fossem realmente negócios, enquanto os Padres parecem estar envolvidos em um passatempo totalmente diferente, lançando-se no jogo como satélites, a representação perfeita da contracultura do beisebol. Aparentemente, todos se reuniram e tiveram a ideia maluca de acertar na média e colocar a bola em jogo. Cinco deles no time titular atingiram pelo menos 0,275 nesta temporada, e o resultado é um ataque que incita e incomoda e nunca vai embora.

“Esse é o time, cara”, disse Machado. “Lutamos o ano todo e é incrível.”

A torcida do Dodger Stadium vaia cada um dos renomados Padres, mas reage a Machado de uma forma que desafia a razão. Eles vaiam ele – um ex-Dodger – não apenas como se ele fosse um grande jogador em um time rival; eles o vaiam como se ele tivesse feito algo horrível para cada uma de suas famílias e lhes envia notas periódicas para lembrá-los.

Tendo como pano de fundo a última pós-temporada de vitória ou então dos Dodgers, é difícil exagerar o que está em jogo aqui. O clima parece perfeito para mais uma eliminação antecipada dos Dodgers, o que significaria três eliminações consecutivas no primeiro turno, mas neste ponto seria difícil classificá-la como uma reviravolta. O contraste é atraente: os Padres livres de história e expectativas, os Dodgers, os transportadores de fardos antigos.

As flutuações são selvagens. No primeiro turno do Jogo 1, Machado acertou um home run de duas corridas que cortou o ódio como um cometa. Uma entrada depois, Shohei Ohtani manteve-se no topo de uma bola rápida de Dylan Cease a 97 mph, na altura das axilas, e mandou-a por cima da parede direita do campo para um home run de três corridas. O lugar inteiro tremeu, o quarto convés balançou momentaneamente como uma ponte suspensa. Foi como se todo o edifício entendesse que aquele único golpe – e o único lançamento violento do taco seguido pelo único grito primitivo – mostrava a Ohtani e ao resto do mundo o que ele estava perdendo em seis temporadas sem playoffs com o Anjos.

“Suas emoções são algo que você viu crescer ao longo do ano”, disse o apaziguador dos Dodgers, Alex Vesia. “É apenas ele se tornando cada vez mais ele mesmo.”

Ohtani, como esperado, tem sido objeto de muita atenção. Cada jogador de cada equipe foi solicitado a explicar a experiência de Ohtani de inúmeras maneiras, e o próprio Ohtani foi questionado, antes do jogo 1, se ele esperava ficar nervoso em sua primeira experiência na pós-temporada. Num gesto raro, ele evitou as formalidades do processo de tradução e respondeu, em inglês, “Não”.

“Isso foi hilário”, disse Vesia. “A maneira como ele disse isso e a maneira como sorriu é o seu eu autêntico.”

Há algo quase folclórico no comportamento de Ohtani, na maneira como sua polidez esconde o competidor selvagem. Em campo, antes do jogo 2, ele estava passando por sua rotina de reabilitação de Tommy John, jogando a bola a mais de 60 metros em uma linha, lembrando a todos que ele não é apenas um rebatedor melhor do que os rebatedores, mas um arremessador melhor do que os arremessadores. “Conversamos sobre isso por aqui todos os dias”, disse o apaziguador dos Dodgers, Evan Phillips. “Ele faz algo todos os dias que nos impressiona e todos os dias faz algo que nos surpreende.”

Antes do Jogo 2, Shildt, um tipo sério e literal, foi questionado sobre uma pergunta longa e sinuosa que acabou se estabelecendo na exigência de que Shildt colocasse Ohtani “no contexto”. Shildt não disse isso, mas não há contexto. Essa é toda a questão com Ohtani, a grande e contínua conclusão de que ele está criando seu próprio contexto. É o seu feito mais abrangente.

Eles vão começar tudo de novo no Jogo 3, com os papéis invertidos e a multidão do Petco Park importunando Ohtani como a multidão do Dodger Stadium incomoda Machado, e cada jogo lançando camadas de importância, a tensão crepitando como fios de alta tensão. As subtramas saem da página: Freddie Freeman, a inspiração dos Dodgers na vitória no jogo 1, estará em campo depois que sua lesão no tornozelo o forçou a sair do jogo 2? Os Dodgers têm arremesso inicial suficiente para levá-los em cinco jogos? Será que o Profar irá se aprofundar mais na pele dos Dodgers?

“É lindo jogar beisebol na pós-temporada”, disse Machado.

A única pena é que não pode passar dos cinco jogos. Talvez a ideia de uma série descontraída de playoffs no sul da Califórnia nunca tenha tido chance, mas depois de 18 entradas disso, é inimaginável. Agora, cada desrespeito – real ou imaginário – será visto através do prisma de cada desrespeito que veio antes.