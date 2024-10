Robert Kraft quebra o silêncio: a dura razão pela qual ele demitiu o lendário Bill Belichick após 24 anos

Roberto Kraftproprietário do New England Patriots, desempenhou um papel fundamental na transformação da franquia em um dos times de maior sucesso na história da NFL. Depois de comprar a equipe em 1994 por US$ 172 milhões Kraft liderou os Patriots em uma era de ouro que os viu conquistar seis títulos do Super Bowl.

Sua parceria com o técnico Bill Belichick tornou-se lendária, rendendo um recorde impressionante de 267-94 em 24 temporadas. No entanto, os dias de glória chegaram ao fim, o que levou Kraft a tomar a difícil decisão de se separar de Belichick antes da temporada de 2024.

Robert Kraft abraça Bill Belichick e brinca para não beijá-loTwitter

Enfrentando as consequências de um decepcionante recorde de 4-13 em 2023, Kraft sentiu-se compelido a agir. “Eu não gostei de ter que demiti-lo“, admitiu ele durante uma entrevista no iHeartRadio’s O Clube do Café da Manhã. Apesar do legado histórico de Belichick, Kraft reconheceu que a equipe havia perdido sua vantagem competitiva. “As pessoas precisam se adaptar, e se não o fizerem… as coisas podem mudar”, explicou, ressaltando a importância da evolução no esporte profissional.

A decisão de dispensar Belichick não se baseou apenas nas dificuldades recentes da equipe; Kraft também refletiu sobre seu próprio papel na crise. “Na vida, é uma questão de ter boa química e confiança… nosso recorde nos últimos 3 a 4 anos não era o que eu queria“, confessou.

Por dentro da decisão de deixar Belichick

Kraft reconheceu que havia concedido muito poder a Belichick, dizendo: “Ele tinha controle total sobre tudo. E que vergonha, eu deveria ter tido alguns freios e contrapesos.” Essa autoconsciência é uma prova do compromisso da Kraft com o futuro da franquia.

Kraft enfatizou a natureza binária do sucesso nos esportes: “Você ganha ou perde“, afirmou ele, revelando como foi difícil para ele aceitar as perdas que se acumularam. Os outrora dominantes Patriots caíram em desgraça, com a era pós-Tom Brady sendo particularmente desafiadoraresultando em um recorde de 29-38 de 2020 a 2023. A decisão de Kraft foi, em última análise, restaurar a cultura vencedora que ele promoveu por décadas.

Agora, à medida que os Patriots embarcam numa fase de reconstrução, os resultados não têm sido nada encorajadores. Com um recorde atual de 1-5, a equipe enfrenta desafios como uma linha ofensiva inconsistente e um quarterback novatoMaye, que foi lançada na briga antes do previsto.

“Reconstruir leva tempo”, observou Kraft, mas ele acredita que uma nova abordagem é essencial para o ressurgimento da franquia. Ao olhar para o futuro, Kraft continua comprometido em garantir que os Patriots retornem à sua antiga glória, impulsionados pelas lições aprendidas durante este período tumultuado.