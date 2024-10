Robert Saleh demitindo sem nenhuma relação com o uso da bandeira libanesa

Roberto Saleh foi demitido porque o New York Jets estava com baixo desempenho no campo de futebol – ponto final – com fontes dizendo TMZ Esportes qualquer noção que sugira que o emblema da bandeira libanesa que ele usou no domingo foi considerado na mudança é um completo absurdo.

Saleh recebeu um deslize rosa na terça-feira depois que Gang Green caiu para 2-3 na temporada … e logo após sua rescisão, alguns comentaristas tentaram associar isso ao fato de Saleh ostentar a herança de sua família em seu braço durante a derrota do time para o Minnesota Vikings apenas dois dias antes.

Aqueles que promoveram a afirmação nas redes sociais sugeriram que Saleh usava o emblema como uma declaração política sobre a agitação no Oriente Médio… e especularam que o proprietário dos Jets Woody Johnson ficou tão chateado com a façanha que prontamente cortou relações com o treinador.

Mas há um grande problema com essa teoria… já que Saleh participou do NFL Heritage Program – que incentiva jogadores e treinadores a usarem decalques e emblemas em homenagem à história de sua família – no início desta temporada e não perdeu o emprego.

Na verdade, Saleh também usou a bandeira em pelo menos dois jogos durante a temporada de 2023… em homenagem a seus pais, que nasceram e foram criados no Líbano antes de se mudarem para os Estados Unidos.

Portanto, a bandeira não era novidade. Infelizmente para Saleh, a equipe só precisava de uma mudança nos bastidores na esperança de salvar a temporada 2024-25.