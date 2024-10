Robert Saleh se junta a Matt LaFleur, Packers em papel ‘fluido’

GREEN BAY, Wisconsin – Robert Saleh não demorou muito para encontrar trabalho.

Pouco mais de duas semanas depois de ser demitido pelo New York Jets, Saleh estava no campo de treino do Green Bay Packers na quarta-feira em uma nova função.

O técnico do Packers, Matt LaFleur, que deu crédito a Saleh por ajudá-lo a entrar no ranking de treinador da NFL, convocou seu amigo de longa data para ajudar no time.

Saleh passou o início do treino observando o lado ofensivo da bola.

“Sim, acho que ajuda”, disse LaFleur. “Ter uma mente defensiva falando no ataque e nos ajudando com coisas que ele pode ser capaz de ver, esquemas semelhantes, coisas que a defesa pode estar procurando, isso ajuda.”

Ele acrescentou: “Acho que ele tem uma mente defensiva de elite. Mas é por isso que o quero no lado ofensivo, para que possa nos ajudar a atacar as defesas”.

LaFleur disse que Saleh trabalharia com a equipe até quinta-feira desta semana e chamou seu papel de “fluido”. Saleh está hospedado na casa de LaFleur esta semana.

Saleh e LaFleur trabalharam juntos pela primeira vez na Central Michigan University como assistentes de pós-graduação em 2004. Eles dividiam um apartamento que tinha duas camas e uma mesa de cozinha, mas sem cadeiras.

Em 2008, Saleh convenceu o então técnico do Houston Texans, Gary Kubiak, a trazer LaFleur como assistente ofensivo. Eles são tão próximos que LaFleur foi o padrinho do casamento de Saleh. Saleh certa vez contratou o irmão de LaFleur, Mike, para ser seu coordenador ofensivo nos Jets (2021-22).

Por respeito à amizade deles, Saleh disse durante a entressafra de 2023, quando os Jets estavam negociando termos comerciais com os Packers para adquirir Aaron Rodgers, que ele e LaFleur concordaram em não discutir o quarterback e deixar os gerentes gerais de cada equipe cuidarem do troca.

Saleh também trabalhou anteriormente com o coordenador defensivo do primeiro ano do Packers, Jeff Hafley, embora Saleh não vá ajudar nesse lado da bola em Green Bay. Hafley foi técnico de defesa do San Francisco 49ers de 2016 a 2018. Saleh se tornou o coordenador defensivo do Niners em 2017 – cargo que ocupou até os Jets o contratarem em 2021.

Mas Saleh não fará nada com o lado da bola de Hafley.

“Não, eu não quero fazer isso. Acho que Haf e nossa equipe defensiva têm uma grande tarefa neste momento”, disse LaFleur. “E eu confio totalmente neles, então acho que é o primeiro ano, ele meio que tem que passar por isso sozinho. Então, eu não quero fazer isso.”

O proprietário dos Jets, Woody Johnson, demitiu Saleh em 8 de outubro, após um início de temporada de 2 a 3, que começou com grandes expectativas, dado o retorno de Rodgers da ruptura do tendão de Aquiles que sofreu na abertura de 2023. Saleh teve um recorde de 20-36 em mais de três temporadas e nunca levou os Jets a uma aparição nos playoffs.

Saleh não estava disponível para repórteres em Green Bay na quarta-feira. LaFleur brincou dizendo que disse a Saleh para tirar uma folga depois de ser dispensado pelos Jets.

“Bem, eu disse a ele para fazer isso, mas ele não ouviu”, disse LaFleur. “Então, sim, acho que isso mostra o quanto ele ama o futebol e era, obviamente, é difícil quando isso é tirado de você. [to fire Saleh]mas isso não cabe a mim dizer, então.”

O quarterback do Packers, Jordan Love, disse que não perguntou a Rodgers sobre Saleh, mas gosta da ideia de ter um olhar extra sobre o ataque de alguém com uma perspectiva diferente.

Os Packers não jogam contra os Jets nesta temporada.

Esta não é a primeira vez que LaFleur adiciona uma adição no meio da temporada à sua equipe. Em novembro de 2022, ele contratou Aubrey Pleasant logo depois de ser demitido do cargo de técnico de defesa dos Leões. Pleasant ajudou LaFleur e a equipe ofensiva pelo resto da temporada.