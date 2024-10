Robert Whittaker faz o primeiro comunicado após uma derrota brutal e de quebrar o queixo no UFC 308

Robert Whittaker quer que os fãs saibam que você não o viu pela última vez.

O ex-campeão dos médios do UFC saiu do lado errado de uma finalização feia no sábado no UFC 308, quando teve o queixo esmagado pelo invicto Khamzat Chimaev. Foi apenas a segunda vez na lendária carreira de Whittaker que ele perdeu por finalização e a primeira desde 2011, bem antes de seu estrelato no UFC.

Posteriormente, Whittaker divulgou um comunicado sobre o resultado via Instagram.

“Às vezes é um trabalho difícil, mas esse é o negócio”, escreveu Whittaker. “Muitos parabéns a Khamzat, ele foi o melhor homem esta noite e isso é tudo. Eu me senti ótimo, tudo estava certo e eu estava pronto.

“Minha mandíbula está boa, mas meus dentes foram movidos. É uma boa desculpa para corrigi-los agora. Estou desapontado, mas volto melhor de cada contratempo e de cada desafio, por isso não é diferente.”

Whittaker vinha trabalhando para conquistar mais uma chance pelo título dos médios do UFC e entrou no sábado com uma sequência de duas vitórias consecutivas, com atuações convincentes contra Ikram Aliskerov e Paulo Costa. Agora, o jogador de 33 anos está voltando à prancheta e precisando de um bom descanso após a derrota para Chimaev.

Veja os comentários não editados de Whittaker abaixo: