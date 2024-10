Robert Whittaker ‘vindo para a guerra’ contra Khamzat Chimaev, ‘pronto para correr por 25 minutos’ no UFC 308

Robert Whittaker não entrará na jaula no sábado esperando que Khamzat Chimaev perca o gás no início do confronto de cinco rounds dos médios na co-luta principal do UFC 308, em Abu Dhabi.

Chimaev foi vitorioso em todas as sete aparições no octógono até agora, com cinco finalizações dominantes, mas claramente desacelerou nas duas lutas que duraram, contra Gilbert Burns e um substituto de última hora, Kamaru Usman. Whittaker, no entanto, está com 9-1 em lutas que já duraram muito desde que subiu para o peso médio em 2014.

“Espero que ele seja duro e agressivo do primeiro ao último segundo e me preparei adequadamente para isso”, disse Whittaker durante o media day do UFC 308. “Me preparei para a luta mais difícil da minha vida, para começar muito forte, como correr nos primeiros cinco a 10 minutos, mas também prolongar para cinco minutos. Estou pronto para correr por 25 minutos se assim for. Estou entrando para a guerra.”

“Ele teve muito sucesso com sua abordagem de luta inicial realmente difícil”, acrescentou. “Independentemente de ter gaseado ou não, ele ainda venceu essas lutas com bastante folga, e isso foi devido ao domínio que teve nos primeiros rounds. Estou esperando a melhor versão de si mesmo. Estou esperando um cara que saia forte e que dure. Estou preparado para isso. Eu treinei para isso. Não vou treinar achando que se sair do primeiro round o jogo acaba. Estou me preparando para a melhor versão que ele pode me oferecer, um super soldado. Eu fiz isso.

O UFC optou por contratar Whittaker x Chimaev como um combate de cinco rounds, mesmo sem cinturão, e o ex-campeão até 185 libras disse que não foi ele quem fez o pedido.

“Por que eu faria isso? Cinco rodadas são muito mais difíceis do que três”, disse Whittaker rindo. “Eu sei que tive muitos deles, mas eles não são divertidos. Meio que funcionou assim. Mas eu não sei. Estou no jogo de luta. Se você quer que eu lute três rounds, cinco rounds, 10 rounds, vou treinar, me preparar e vou aparecer.”

Whittaker não descarta finalizar Chimaev mais cedo, como fez com Ikram Aliskerov, que substituiu o lutador checheno em junho.

“Pretendo entrar nessa caçada de luta, assim como planejei na última luta”, disse Whittaker. “Procuro fazer de novo essa luta. Eu sou o caçador nesta luta. Eu sou o predador e vou procurá-lo.”

Whittaker espera se reinserir na disputa pelo título com uma vitória no sábado, a terceira desde a derrota para o futuro campeão Dricus Du Plessis. O UFC volta à Austrália no dia 8 de fevereiro, e o neozelandês pode fazer parte do card.

“Desde a derrota de Dricus, recebi um alerta”, disse Whittaker. “Fiz algumas mudanças. Dentro, fora da academia. Nós apenas sentamos e começamos. Trabalhamos muito, trabalhamos mais do que nunca, e você pode ver o resultado desse trabalho aparecer em todas as lutas deste ano. A cada luta eu melhorei. Passei a apostar mais em mim, na confiança que tenho nas vitórias que consegui. Estou entrando nessa luta com todos os cilindros disparando.”