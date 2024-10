Roberts dos Dodgers – Possível Freeman (tornozelo) senta no jogo 6 do NLCS

NOVA YORK – O técnico do Los Angeles Dodgers, Dave Roberts, deixou aberta a possibilidade de enfrentar Freddie Freeman no jogo 6 da National League Championship Series, dizendo que “seu swing não está certo” devido à lesão no tornozelo que prejudicou o jogador de primeira base durante toda a pós-temporada.

Freeman, de 35 anos, que torceu gravemente o tornozelo direito em 26 de setembro, voltou ao time dos Dodgers na derrota no jogo 5 para o New York Mets, depois de perder o quarto jogo da série. Freeman acertou 0 a 5 com duas eliminações na posição de limpeza, uma posição abaixo de seu típico terceiro lugar na ordem de rebatidas de Los Angeles.

“Vou conversar com ele (sábado)”, disse Roberts. “Mas acho que o golpe dele não está certo. Tenho certeza de que é o tornozelo. Teremos essa conversa, mas certamente é uma opção não tê-lo lá no jogo 6.”

Depois de registrar algumas rebatidas, marcar uma corrida e marcar outra na vitória dos Dodgers no jogo 1, Freeman tem lutado. Ele tem 1 ano nos últimos 15 anos e não andou. Em toda a pós-temporada, ele está rebatendo 0,219/0,242/0,219 com sete simples, uma caminhada, seis eliminações e nenhuma rebatida extra-base em 33 aparições em plate.

Quando Freeman ficou de fora do jogo 4, os Dodgers moveram Max Muncy da terceira base para a primeira base, Kiké Hernández do campo central para a terceira e enfrentou Andy Pages – que marcou duas vezes na sexta-feira na derrota dos Dodgers por 12-6 que mandou a série de volta para Los Angeles – no campo central. Los Angeles ainda lidera a série melhor de sete, por 3-2.

Freeman, oito vezes All-Star e ex-MVP da NL, passa horas antes de cada jogo fazendo tratamento no tornozelo. Durante sua rotina pré-jogo no Citi Field na sexta-feira, ele fazia uma careta enquanto tentava preparar o tornozelo para jogar.

Depois de alinhar na primeira base com os corredores na segunda e terceira no primeiro inning, Freeman caiu na primeira base, rebateu olhando, rebateu rebatendo e voou para o centro do campo.