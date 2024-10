Rodgers, dos Jets, diz que é “bom amigo” de Saleh e nega divergência

LONDRES – Do outro lado do Oceano Atlântico, o quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, deixou o mundo saber na sexta-feira que ele não gosta da forma como seu relacionamento com o técnico Robert Saleh está sendo retratado em seu país.

“Acho que há alguma força motriz tentando colocar uma barreira [from] fora das instalações entre Robert e eu”, disse Rodgers em entrevista coletiva lotada no hotel do time dos Jets, onde eles treinaram em preparação para o Minnesota Vikings (4 x 0) no domingo, no Tottenham Hotspur Stadium.

Rodgers não entrou em detalhes, mas reiterou que não há divergência entre ele e Saleh. Eles estão sob o microscópio desde junho, quando Rodgers foi multado por Saleh por passar férias no Egito durante um minicamp obrigatório. Comentários recentes de Saleh sobre a cadência de Rodgers também alimentaram especulações na mídia.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Somos realmente bons amigos”, disse Rodgers. “Nós gostamos um do outro. Passamos quase todos os dias em seu escritório conversando sobre coisas e falando sobre a energia da equipe, o foco da equipe e o que precisamos fazer, como posso ajudá-lo, como ele pode ajudar me fora. Então temos um ótimo relacionamento.”

Os comentários de Rodgers vieram em resposta a uma pergunta sobre se ele discutiu a controvérsia da cadência com Saleh. O problema surgiu após a derrota por 10-9 da semana passada para o Denver Broncos, um jogo em que os Jets cometeram cinco penalidades por falso início.

Saleh, em sua coletiva de imprensa pós-jogo, sugeriu que eles talvez precisassem avaliar se deveriam reduzir a cadência sofisticada de Rodgers – uma das marcas registradas de seu jogo. No dia seguinte, Saleh voltou atrás, alegando que as suas observações foram mal interpretadas pelos meios de comunicação. A essa altura, Rodgers já havia deixado claro que sua cadência não era o problema.

Na sexta-feira, Rodgers manteve a linha da empresa, dizendo que a resposta pós-jogo de Saleh “talvez não refletisse realmente seus sentimentos. A cadência tem sido uma arma. Acho que ele entrou e teve a chance na segunda-feira de responder a tudo isso”.

Saleh, por sua vez, disse que seu relacionamento com Rodgers é “fantástico. Amo o cara”.

Os Jets (2-2) chegaram a um momento crucial em sua temporada e agora estão lidando com os rumores de troca de Davante Adams. O Las Vegas Raiders supostamente está aberto a negociar Adams, com Adam Schefter da ESPN relatando na quarta-feira que Adams gostaria de jogar com um quarterback que ele conhece – seja Rodgers ou Derek Carr do New Orleans Saints.

“Não sei o que posso dizer sobre ele, mas ainda tenho uma amizade próxima com ele”, disse Rodgers, atento a possíveis violações de adulteração. “Passamos um tempo juntos fora da temporada. Ele é um grande cara e um grande jogador e o resto está fora das minhas mãos.”

Rodgers e Adams passaram oito temporadas juntos com o Green Bay Packers, formando uma das duplas mais perigosas de quarterback e recebedor da NFL. Os Jets têm três receptores experientes, Garrett Wilson, Allen Lazard e Mike Williams, mas acredita-se que tenham interesse em Adams.

“Sim, isso seria legal”, disse Wilson sobre uma possível negociação com Adams. “Acho que seria legal trazê-lo aqui. Como sempre digo, se isso nos ajuda a vencer, vamos lá.”

Os Jets estão no modo “ganhar agora”, enfrentando enormes expectativas, e a propriedade pode estar ficando impaciente.

“Pressão? Em Nova York?” Saleh disse com um sorriso, arrancando risadas da mídia britânica. “Você poderia ser uma equipe de expansão, e há a mesma pressão. Não importa. Você tem que vencer. É Nova York; a expectativa é vencer. Quando você vencer, você vai para o Super Bowl. Quando você perder, demita todo mundo.”