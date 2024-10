Romeo Doubs, do Packers, gostaria de ter lidado com a ausência de maneira diferente

GREEN BAY, Wisconsin – O recebedor do Packers, Romeo Doubs, não forneceu muita clareza sobre por que ele faltou aos dois dias de treinos e reuniões da semana passada que levaram à sua suspensão de um jogo por conduta prejudicial ao time, mas ele expressou pesar por a maneira como ele lidou com a situação.

“Eu absolutamente gostaria de ter lidado com as coisas de forma diferente”, disse Doubs na sexta-feira, durante seus primeiros comentários desde que a suspensão foi imposta no sábado.

Quando questionado sobre o que teria feito de diferente, Doubs disse: “Mantenha uma comunicação melhor”.

Todos os Doubs diriam quando questionados por que não compareceu às instalações da equipe na quinta e sexta-feira passadas: “Tive algumas coisas acontecendo mentalmente. Não me sinto confortável em aprofundar muito nisso.”

Mais tarde, porém, ele disse que não era um problema de saúde mental ou qualquer problema de saúde dele ou de sua família.

O técnico do Packers, Matt LaFleur, disse na sexta-feira que Doubs jogará no jogo de domingo contra os Cardinals. Os Packers (3-2) venceram os Rams por 24-19 sem Doubs e seu colega receptor Christian Watson (lesão no tornozelo) no fim de semana passado.

Doubs negou que tenha algo a ver com a falta de oportunidades no jogo de passes, que a Sports Illustrated informou na semana passada ter sido o motivo da ausência do recebedor do time.

No entanto, quando questionado diretamente se se tratava de seu papel no ataque, Doubs disse inicialmente: “Sem comentários, cara”.

“É um grande ataque aqui”, acrescentou Doubs. “Temos alguns jogadores em nossa sala. … É muito maior do que, obviamente, eu encontrar individualmente meu papel. Nesta liga, é apenas vencer jogos de futebol.”

Mais tarde, na entrevista de seis minutos em seu armário, ele disse de forma mais definitiva que seu papel no crime não foi o motivo pelo qual ele não compareceu durante dois dias de trabalho. Doubs disse que se dirigiu à equipe ao retornar esta semana, mas não forneceu detalhes sobre sua mensagem aos companheiros.

“Acho que dois dias não vão arruinar os três anos de trabalho e compromisso que ele nos deu”, disse Watson no início desta semana. “Definitivamente será um pouco estranho de imediato só porque foi uma situação bastante significativa para ele, mas quero dizer, ele é Roma para nós. como éramos.”

Antes de sua suspensão, Doubs era o segundo do time com 20 recepções para 169 jardas, mas não marcou nenhum touchdown. Ele também jogou dois de seus quatro jogos com o reserva Malik Willis como zagueiro titular, enquanto Jordan Love se recuperava de uma lesão no joelho na semana 1, e os Packers se inclinaram fortemente para a corrida em ambos os jogos.

O profissional do terceiro ano faz parte de um grupo jovem, mas profundo, de receptores em Green Bay, que também inclui Watson, Jayden Reed e Dontayvion Wicks. LaFleur enfatizou diversas vezes na semana passada que os objetivos da equipe são o que deve vir primeiro.

“Todo mundo está tentando sustentar suas famílias e tudo mais”, disse Watson. “É difícil passar quando parece que nunca vai acontecer do seu jeito, mas não acho que esse tenha sido o caso aqui para muitos de nós. Acho que tivemos oportunidades; todos nós adoraríamos conseguir mais , mas acho que o objetivo da equipe virá primeiro, e você reclamará dos objetivos individuais depois.”