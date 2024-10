Ronaldinho se junta ao grupo proprietário dos clubes Greenville USL

O grande brasileiro Ronaldinho juntou-se ao grupo de proprietários dos clubes Greenville Triumph e Greenville Liberty da United Soccer League (USL), anunciaram as equipes na quarta-feira.

O Triumph joga na USL League One, uma liga masculina de terceira divisão, enquanto o Liberty compete na USL W League, uma divisão feminina pré-profissional.

“A ênfase que o Greenville Triumph e o Liberty colocam no jogo juvenil através das equipes da academia juvenil masculina e feminina, e o nível de excelência competitiva da equipe profissional do Triumph e da equipe pré-profissional do Liberty são impressionantes”, disse Ronaldinho em comunicado.

“Para mim e para o nosso grupo, esta é uma oportunidade de apoiar o crescimento do futebol em todas as idades e níveis, e de fazer parte de uma comunidade que valoriza a presença internacional e uma mistura única de culturas.”

Ronaldinho anunciou sua aposentadoria em 2018. Kike Rincon/Europa Press via Getty Images

Ronaldinho, que venceu a Copa do Mundo de 2002 com o Brasil e recebeu a Bola de Ouro de 2005, teria assinado o acordo enquanto estava na Bolsa de Valores de Nova York na quarta-feira para tocar o sino de abertura.

O anúncio não informou qual participação Ronaldinho comprou no grupo Greenville Pro Soccer.

“Estamos honrados em receber Ronaldinho na família Triumph”, disse o presidente da Greenville Triumph, Joe Erwin. “Sua influência no esporte é incomparável e sua presença em nosso grupo proprietário diz muito sobre a direção que estamos tomando como clube”.

O grupo disse que Ronaldinho foi contratado por meio de Wallace Cheves, membro do grupo de proprietários de GPS, por meio do sindicato de proprietários do Grupo Ronaldinho de Cheves.

“Em nossas visitas a Greenville, reunidos com funcionários seniores do Triumph and Liberty, ficamos encantados com sua bela, calorosa e acolhedora comunidade”, disse Roberto Assis, irmão e parceiro de negócios de Ronaldinho.

“Sua proximidade com Atlanta, uma cidade chave para a próxima Copa do Mundo, faz desta uma área importante para a expansão contínua do esporte nos Estados Unidos”.

Ronaldinho fez 97 partidas pela seleção brasileira e atuou na Europa pelo Barcelona, ​​Paris Saint-Germain e AC Milan.