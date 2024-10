Ronaldo marca na vitória do Al Nassr no primeiro jogo da Liga dos Campeões da AFC

Cristiano Ronaldo marcou o gol da vitória na vitória do Al Nassr, da Arábia Saudita, sobre o Al Rayyan, do Catar, por 2 a 1, na fase de grupos Elite da Liga dos Campeões da AFC, na segunda-feira.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro perdeu o empate de 1 x 1 do Al Nassr contra o Al-Shorta, do Iraque, há duas semanas, devido a uma infecção viral. Na segunda-feira, ele teve um gol anulado por impedimento, mas seu chute no canto superior, a 14 minutos do fim, em Riad, foi decisivo.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

O ex-atacante do Liverpool, Sadio Mané, foi para o Al Nassr pouco antes do intervalo e os pontos pareciam garantidos quando Ronaldo marcou o segundo.

O Al Rayyan voltou ao jogo a três minutos do final, quando Roger Guedes marcou de perto.

O Al Nassr, em busca do primeiro título asiático, no entanto, aguentou.

Riyad Mahrez marcou seu primeiro gol da temporada na vitória do Al Ahli, da Arábia Saudita, sobre o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, por 2 a 0, pela segunda vitória consecutiva.

O atacante argelino, que ingressou no clube de Jeddah vindo do Manchester City em 2023, vinha lutando para se recuperar.

Mahrez abriu o placar logo aos três minutos. Ele recebeu passe longo do zagueiro Roger Ibañez e chutou de dentro da área. Ele retribuiu o favor sete minutos antes do intervalo, quando seu escanteio foi cabeceado com força por Ibanez.

Em outro lugar, o Al-Sadd do Catar derrotou o Esteghlal do Irã por 2 a 0, cujo rival de Teerã, o Persépolis, empatou com o Pakhtakor do Uzbequistão por 1 a 1.

As 24 equipes estão divididas em dois grupos de 12 – um baseado no oeste e outro no leste – com os oito primeiros colocados de cada um avançando para as oitavas de final.