Rosie O’Donnell diz que os irmãos Menendez merecem liberdade, ainda falando com Lyle

Rosie O’Donnell diz que as pessoas precisam parar de odiar os irmãos Menendez… pedindo às pessoas que demonstrem mais compaixão, à medida que novas evidências surgem no caso de décadas atrás.

A personalidade da TV respondeu a algumas perguntas no LAX esta semana … tudo sobre Erik e Lyle Menendez, a quem O’Donnell apoiou publicamente depois que a série de documentários “Menendez: Monsters or Misjudged” foi lançada sobre Max em 2022.

Rosie disse que as pessoas precisam mostrar graça e compreensão pelo crime dos irmãos, porque eles foram abusados ​​por jovens que não tiveram escolha a não ser atirar e matar os pais em 1989.

O’Donnell está chamando o tribunal aqui também… dizendo que o juiz no segundo julgamento de Erik e Lyle deixou cair totalmente a bola ao não permitir evidências de abuso no tribunal.

Surpreendentemente, quando questionada se ela havia falado recentemente com os irmãos, Rosie revela que falou com Lyle no caminho de carro para o aeroporto… poucos minutos antes de responder às perguntas – que coincidência!