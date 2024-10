‘Roubo, se você me perguntar’: Ryan Garcia, profissionais reagem à vitória por pouco de Artur Beterbiev sobre Dmitry Bivol

Artur Beterbiev é o campeão mundial dos meio-pesados ​​indiscutível, embora alguns possam discordar da etiqueta “indiscutível”.

O atual campeão WBO, IBF e WBC com 175 libras conquistou o título WBA para completar sua coleção, derrotando Dmitry Bivol por decisão da maioria após 12 rodadas tensas de ação. Durante grande parte da disputa, Beterbiev pressionou a ação, mas Bivol contra-atacou habilmente e nem sempre ficou claro quem estava ganhando as trocas.

No final, um juiz considerou a disputa um empate, enquanto dois deram vantagem para Beterbiev.

Basta dizer que a comunidade dos esportes de combate teve algo a dizer sobre o resultado, com alguns discordando do veredicto dos juízes, alguns insatisfeitos com a ação e outros parabenizando Beterbiev por seu novo status de quatro faixas.

O polêmico astro do boxe Ryan Garcia simplesmente escreveu: “Uau, roubo, se você me perguntar”.

Veja mais reações nas redes sociais a Beterbiev vs. Bivol do mundo dos esportes de combate abaixo.

Hmm, essa luta não correspondeu ao meu hype: 114-114, 113-114, 115, 112. ………. Beterbiev!!!! – Claressa Gwoat Shields (@Claressashields) 12 de outubro de 2024

Pontuação muito ruim. 116-112 para Beterbiev é terrivelmente ruim. -Stephen Espinoza (@StephenEspinoza) 12 de outubro de 2024

116-112 não era aceitável. lol

Pessoalmente pensei num empate, mas de qualquer forma.

Luta incrível! Respeito – Música alta adequada (@MamsTaylor) 12 de outubro de 2024