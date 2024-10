Royals vencem Orioles na AL Wild Card Series para alcançar ALDS

BALTIMORE – Em meio à celebração de uma reviravolta improvável de 106 derrotas para uma vitória no round wild card, o shortstop do Kansas City Royals, Bobby Witt Jr., vestiu uma camiseta que dizia: “October Ready”.

Ele já foi.

Pelo segundo dia consecutivo, Witt liderou a sequência de vitórias quando o Royals derrotou o Baltimore Orioles dos playoffs com uma vitória por 2 a 1 diante de 38.698 em Camden Yards. Uma vitória por 1 a 0 no jogo 1 deu aos Royals sua primeira vitória na pós-temporada desde a conquista do título da World Series em 2015, e eles seguiram no jogo 2 com outro triunfo que resumiu sua ascensão de um recorde de 56-106 em 2023 para uma divisão da Liga Americana. Confronto da série contra o New York Yankees.

“Este grupo é especial”, disse Witt, “e ainda não terminamos”.

Aos 24 anos, Witt é a peça central de uma equipe do Royals que foi refeita por meio de agência gratuita durante o inverno e reimaginada com negociações no meio da temporada e pedidos de isenção. O que aconteceu foi demais para os Orioles, que um ano depois de vencer 101 jogos e ser derrotado na pós-temporada pelo Texas Rangers novamente, não venceu um jogo contra um time de menor classificação.

Enquanto Baltimore recebeu arremessos excelentes em todas as séries, Kansas City foi ainda melhor – e os Royals tinham Witt, que se juntou ao Hall da Fama Jimmie Foxx como o único jogador de 24 anos ou menos com um RBI vencedor em cada um dos dois primeiros jogos da pós-temporada de seus times.

Ambos os acertos de Witt vieram na sexta entrada. A de quarta-feira veio com corredores em primeiro e terceiro e duas eliminações, com Witt acertando uma bola de chão no meio. Enquanto o jogador da segunda base do Orioles, Jordan Westburg, agarrou a bola depois de mergulhar para pegá-la, a velocidade de Witt – ele foi considerado o jogador mais rápido do beisebol correndo de casa para a primeira posição – permitiu-lhe vencer o arremesso de Westburg por um passo.

“Ele tem o poder. Ele tem as habilidades de taco e bola. Mas ele também tem a velocidade para acertar rebatidas internas”, disse o técnico do Royals, Matt Quatraro. “Ele pode fazer muitas coisas diferentes. Ele é literalmente o pacote completo quando se trata de capacidade física em campo.”

Witt teve ajuda para colocá-lo na escalação. O jogador da segunda base, Michael Massey, iniciou o jogo com uma dobradinha do titular do Baltimore, Zach Eflin, e o jogador da primeira base, Vinnie Pasquantino – jogando apenas seu segundo jogo desde que quebrou o polegar direito em 29 de agosto – o escolheu para casa para apostar em Kansas City um 1- 0 vantagem.

Aguentou-se por quatro entradas, enquanto o titular do Royals, Seth Lugo, avançava na escalação do Baltimore. Depois de um home run de Cedric Mullins na quinta entrada, o Baltimore carregou as bases sem eliminações contra o Lugo. Ele induziu um pop-up de Anthony Santander, e o apaziguador Angel Zerpa eliminou Colton Cowser – ele rebateu um arremesso que o atingiu e quebrou sua mão esquerda – e induziu um groundout de Adley Rutschman, emblemático de uma noite em que os Orioles fez 0 de 6 com os corredores em posição de pontuação.

“Eles fizeram um ótimo trabalho ao se livrar dos problemas”, disse o técnico do Orioles, Brandon Hyde. “Achei que demos tudo o que tínhamos. Achei que arremessamos muito, muito bem. Lançamos fora do trânsito quase todo o jogo, parecia que mantivemos o placar onde estava. Apenas um final decepcionante.”

Com um forte núcleo de jovens jogadores formados em torno do shortstop Gunnar Henderson, os Orioles entraram na temporada como candidatos à World Series. Conseguir apenas uma corrida contra Kansas City deixou um final amargo para a temporada, especialmente com a iminente agência livre do ás Corbin Burnes, que permitiu uma corrida em oito entradas no Jogo 1. Embora Eflin não tenha sido tão bom, durou apenas quatro entradas , os Orioles reconheceram que o arremesso não importava, desde que a rebatida fosse neutralizada.

“Quando você perde assim”, disse Hyde, “há frustração, há raiva, há decepção porque você sentiu que havia oportunidades naqueles dois jogos para mudar o placar. E isso não aconteceu”.

O que aconteceu foi mais magia de Kansas City. Além da entrada sem gols de Zerpa, o destro John Schreiber, os canhotos Sammy Long e Kris Bubic e o mais próximo Lucas Erceg continuaram a magnífica corrida de bullpen dos Royals, com 7⅔ entradas sem gols na série wild-card.

Eles precisarão de mais avanço, já que os descansados ​​​​Yankees enfrentarão o atual vencedor do AL Cy Young Award, Gerrit Cole, no jogo 1, no sábado, contra o destro Michael Wacha, outra das contratações fora de temporada que mudou o Royals. Eles já são apenas o segundo time a perder mais de 100 jogos e vencer uma série de playoffs no ano seguinte.

Eles não têm intenção de parar por aí – principalmente contra seus rivais históricos, com quem não jogam na pós-temporada desde 1980, quando venceram os Yankees em uma AL Championship Series de cinco jogos.

“Não chegamos até aqui apenas para chegar até aqui”, disse Witt, “então vamos continuar buscando isso, continuar tentando criar nosso próprio legado”.