Rúben Amorim: Man United vai contratar novo treinador, dizem fontes

Rúben Amorim deverá assumir o comando do Manchester United durante a pausa internacional de novembro, confirmaram fontes à ESPN.

O United e o campeão português Sporting CP fizeram progressos significativos no acordo para a saída do seu treinador principal para o clube da Premier League.

Amorim deve suceder Erik ten Hag, que foi demitido na segunda-feira, como técnico principal em Old Trafford e seria a sexta nomeação permanente no cargo desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson em 2013.

Fontes disseram à ESPN que o United acionou a cláusula de rescisão de € 10 milhões (US$ 10,87 milhões) do ex-técnico do Braga no Sporting, e o clube inglês também pagará uma compensação para permitir que vários funcionários de bastidores de Amorim se juntem a ele em Old Trafford.

Mas como os termos do contrato de Amorim com o Sporting incluem um período de aviso prévio de 30 dias, fontes disseram à ESPN que o United será forçado a esperar até meados de Novembro para que Amorim assuma formalmente o comando da equipa após o jogo do Sporting no campeonato fora de casa contra o Braga, em Novembro. 10.

Como consequência, Amorim também assumirá o comando do jogo em casa do Sporting frente ao Estrela, na sexta-feira, e do confronto da próxima terça-feira pela Liga dos Campeões, frente ao Manchester City, que será o seu último jogo em casa no Estádio José Alvalade.

Fontes da ESPN disseram que Ruud van Nistelrooy, que levou o United à vitória por 5 a 2 da Carabao Cup na quarta rodada contra o Leicester City em seu primeiro jogo como técnico interino na quarta-feira, assumirá o comando dos próximos três jogos do time – todos em Old Trafford. – contra Chelsea, PAOK Thessaloniki e Leicester novamente antes de entregar as rédeas a Amorim.

O primeiro jogo de Amorim no comando será o da Premier League contra o Ipswich Town, em Portman Road, no dia 24 de novembro, disseram fontes à ESPN.

O United está em 14º lugar na Premier League, tendo vencido apenas três dos primeiros nove jogos.