Rudolph, dos Titans, assume o QB na vitória sobre Huntley e Dolphins

MIAMI – O Tennessee Titans conseguiu sua primeira vitória da temporada depois que o quarterback Mason Rudolph substituiu o lesionado Will Levis no meio do primeiro quarto na segunda-feira. Os Titans conquistaram uma vitória fora de casa por 31-12 sobre o Miami Dolphins, que estava iniciando seu terceiro quarterback em quatro jogos.

Tyler Huntley começou depois que os Dolphins o contrataram do time de treino do Baltimore Ravens em 16 de setembro, enquanto eles continuavam tentando encontrar uma solução na ausência do ferido Tua Tagovailoa, mas Huntley não foi a resposta sob as luzes brilhantes do Estádio Hard Rock.

A defesa dos Titãs era numerosa e limitada Miami teve um total de 184 jardas, e seu jogo de corrida foi capaz de fazer as coisas no chão – com 142 jardas corridas e dois touchdowns.

Aqui estão as coisas mais importantes que você deve saber na noite de segunda-feira para ambas as equipes:

As coisas pareciam extremamente sombrias para os Titãs após o início de temporada por 0-3. A vitória sobre os Dolphins muda as coisas na semana de despedida. Os Titãs sentem que deveriam ter vencido dois dos três primeiros jogos, mas agora terão algum impulso antes da despedida.

O técnico dos Titans, Brian Callahan, terá muito em que pensar sobre sua situação de quarterback antes que Tennessee volte a campo.

Levis deixou o jogo depois de fazer 3 de 4 passes para 25 jardas. Ele lançou a única interceptação do jogo para a nona virada, líder da liga.

jogar 0:21 Will Levis deixa o jogo após mergulhar para o marcador de 1ª descida Will Levis se machuca ao tentar estender sua corrida para uma primeira descida e Mason Rudolph assume o cargo de zagueiro dos Titãs. (editado)

Análise do QB: Rudolph entrou e executou o ataque dos Titãs como o veterano que é. Não foi bonito, mas ele fez jogadas suficientes para preparar o Tennessee para marcar. Seu melhor arremesso foi um laser de 26 jardas para Tyler Boyd, que marcou um field goal de 53 jardas antes do intervalo. Rudolph terminou 9 de 17 passes para 85 jardas e nenhuma virada.

Tendência promissora: O ataque acelerado dos Titãs apareceu em grande estilo. O recorde anterior foi de 61 jardas na estreia contra o Bears. Tony Pollard liderou com 82 jardas, e Tyjae Spears marcou o único touchdown dos Titãs no jogo com uma corrida de 7 jardas fora da formação Wildcat.

Estatística surpreendente: Nick Folk, aos 39 anos, tornou-se o jogador mais velho na história da NFL a fazer três field goals de 50 ou mais jardas em um jogo. Ele terminou 5 de 5 naquela noite. –Toron Davenport

Próximo jogo: x Indianápolis Colts (13h horário do leste dos EUA, 13 de outubro)

Um início de temporada feio piorou para os Dolphins.

O jogo marcou a terceira derrota consecutiva dos Dolphins, e seu recorde é o pior começo sob o comando do técnico Mike McDaniel. Miami lutou para mover a bola com Huntley durante a maior parte da noite; Huntley liderou uma pontuação de 85 jardas no final do quarto período, que notavelmente ganhou mais jardas do que as 10 tentativas anteriores dos Dolphins combinadas (84 jardas). Huntley pontuou o gol com uma corrida de 1 jarda.

Mas depois que a defesa segurou os Titãs em três e out e recuperou a bola faltando 2:27 para o final de 22-12, Huntley foi sinalizado por encalhe intencional na end zone, e o safety frustrou qualquer esperança de retorno. Huntley terminou com 96 jardas de passe depois de acertar 14 de 22.

Com Tagovailoa afastado por pelo menos mais dois jogos, os Dolphins correm o risco de sua temporada acabar durante o que foi considerado a parte mais fácil de seu calendário. Eles continuam sendo o único time nesta temporada que não manteve a liderança nem por um segundo, sua única vitória veio graças a um field goal quando o tempo expirou na semana 1.

Descreva o jogo em duas palavras: Aguentando. Tipo, pela vida, fãs dos Dolphins. Se este produto não melhorar drasticamente nas próximas três semanas, nem mesmo o regresso de Tagovailoa poderá salvar esta temporada. Huntley foi menos eficaz do que Skylar Thompson – o que era de se esperar, considerando que ele assinou com a equipe menos de duas semanas antes de começar. Depois de terminar o primeiro tempo com 77 jardas no total, Miami acumulou apenas 7 jardas no terceiro quarto, enquanto o Tennessee se safava do jogo.

Estatísticas impressionantes da próxima geração: Sem a ameaça de um jogo de passes para baixo, os Titãs empilharam a área em oito dos Dolphins 17 tentativas de corrida planejadas para seus running backs. A estratégia encerrou em grande parte o jogo corrido de Miami, com Jaylen Wright e De’Von Achane combinados para 47 jardas em 19 corridas. Huntley liderou o time com 40 jardas corridas e o primeiro touchdown do Miami desde a semana 2, lutando no final do quarto período, mas o jogo já estava quase acabado.

Previsão antecipada para a próxima semana: Os Dolphins perderão para o New England Patriots. Huntley claramente não está totalmente confortável neste ataque e, embora mais uma semana de treino deva ajudar, a Nova Inglaterra provavelmente se venderá para interromper a corrida com sua defesa de corrida no nono lugar e forçar Huntley a vencer com o braço. Se ele não melhorar, isso significará três derrotas consecutivas e um recorde de 1-4 na despedida para um time que tinha aspirações ao Super Bowl nesta temporada. – Marcel Louis-Jacques

Próximo jogo: no New England Patriots (13h horário do leste, domingo)