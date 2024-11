Rumores de transferência, notícias: Madrid quer o vencedor da Bola de Ouro, Rodri

O Real Madrid pode estar zangado com a vitória do meio-campista Rodri, do Manchester City, na Bola de Ouro, mas ainda quer contratá-lo neste verão, enquanto o Arsenal está trabalhando em um acordo para contratar Leroy Sané do Bayern de Munique. Junte-se a nós para receber as últimas notícias, rumores e fofocas sobre transferências do mundo do futebol.

PRINCIPAIS HISTÓRIAS

– Amorim diz que ainda não há acordo com o Man United, enquanto o Sporting confirma interesse

– Man City descarta Amorim, principal candidato do Man Utd – fonte

– Balotelli sela retorno da Série A com transferência para Gênova

RUMORES DE TENDÊNCIA

Rodri ganhou a Bola de Ouro e está lesionado. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

– Houve indignação do Real Madrid que Rodrigo ganhou a Bola de Ouro à frente de Vinícius Júnior na segunda-feira, mas o AS agora diz que Los Blancos poderia tentar contratar o meio-campista do Manchester City. O Real Madrid sente que o seu meio-campo está vacilante, apesar de ter investido fortemente nele, enquanto Rodri tem sido uma figura chave tanto para o City como para a selecção espanhola. Nascido a apenas 39 quilômetros do Bernabéu, Rodri tem contrato com o City até 2027 e o veículo espanhol informa que foi oferecida ao jogador de 28 anos uma renovação de contrato que o colocaria ao lado de Phil Foden e Erling Haaland como um dos maiores do clube. assalariados.

– A Juventus está priorizando o zagueiro central do Paris Saint-Germain Milão Skriniar pois pretendem substituir os feridos Bremerrelata La Gazzetta dello Sport, que acrescenta que o Bianconeri poderia procurar um empréstimo no qual Os parisienses ainda paga parte do salário do jovem de 29 anos. Pela dificuldade em concretizar a transferência do internacional eslovaco, a Juventus tem uma longa lista de alternativas com a Udinese Jaka Bijol no topo dele.

– O Manchester United colocou Antônio na lista de transferências após a demissão de Erik ten Hag, diz TalkSPORT. O extremo brasileiro custou ao United 95 milhões de euros quando chegou do Ajax em 2022, mas não se adaptou à vida na Premier League – marcando 11 gols em 83 jogos – e o clube agora está pronto para transferi-lo. O clube turco Fenerbahçe está interessado, ao lado do ex-clube Ajax e do Flamengo. Mas o United está certo de que não conseguirá recuperar grande parte do seu investimento inicial.

– O Arsenal está trabalhando em um acordo para assinar Leroy Sané quando o contrato do extremo com o Bayern de Munique expirar no verão, afirma o Football Insider. Vários outros clubes ingleses também estão interessados ​​no jogador de 28 anos, que jogou pelo Manchester City e conhece bem a Premier League.

– O Manchester City está pensando em contratar novamente o lateral-direito do Tottenham Hotspur Pedro Porro devido a preocupações Kyle Walker futuro, de acordo com o Football Insider. Porro trocou o City pelo Sporting CP inicialmente por empréstimo em 2020, antes de se juntar definitivamente ao gigante português em 2022. A sua transferência para a Premier League com o Spurs, no entanto, colocou o defesa de volta ao radar do City.

TOMA ESPECIALIZADA

O redator da ESPN, Mark Ogden, fala sobre a busca do Manchester United para contratar o técnico do Sporting CP, Rúben Amorim.

jogar 2:01 Ogden: O Man United está avaliando Rúben Amorim há semanas Mark Ogden diz que o Manchester United quer o técnico do Sporting, Rúben Amorim, como sucessor de Erik ten Hag, e espera tê-lo antes de enfrentar o Chelsea, no domingo.

OUTROS RUMORES

– A Juventus está planejando contratar o ala permanentemente Francisco Conceição do Porto por 30 milhões de euros. (Nicolo Schira)

– O Tottenham deve deixar a Alemanha avançar Timo Werner sair no final da temporada. (GiveMeSport)

– A Real Sociedad está de olho em uma transferência para o zagueiro do Barcelona Eric Garcíaque caiu em desgraça no Camp Nou. (Superdeporte)

– O Barcelona pretende contratar um novo goleiro de longo prazo com uma lista que inclui: Mio Backhaus do Werder Bremen, Guillaume Restes de Toulouse, Bart Verbruggen de Brighton e Diogo Costa do Porto (Relevo).

– Manchester City, Arsenal, Liverpool e Chelsea querem contratar avançado do Sporting CP Viktor Gyokeres por cerca de 60 milhões de euros no próximo verão. (Florian Plettenberg)

– Newcastle, Liverpool e Arsenal estão interessados ​​no atacante do Brentford Bryan Mbeumo em torno de £ 50 milhões. (Crônica de Newcastle)

– Vários clubes importantes estão demonstrando interesse em Virgílio van Dijk com o contrato do defesa-central do Liverpool, de 33 anos, a terminar no verão. (Florian Plettenberg)

– O Tottenham quer contratar um novo zagueiro na janela de transferências de janeiro. (Informante do futebol)