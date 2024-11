Rumores de transferência, notícias: Mais interesse saudita por Viní Jr.

O interesse da Arábia Saudita em Vinícius Júnior continua, enquanto o Athletic Club busca prorrogar o contrato de Nico Williams em meio ao interesse do Barcelona. Junte-se a nós para receber as últimas notícias, rumores e fofocas sobre transferências do mundo do futebol.

– O interesse da Saudi Pro League permanece no atacante do Real Madrid Vinícius Júniorrelata Relevo. O internacional brasileiro foi alvo de um interesse significativo da Arábia Saudita no verão, onde se entendia que teria sido apresentada uma oferta no valor de mil milhões de euros ao longo de cinco anos. O jogador tem contrato com o Real Madrid até 2027 e, apesar de desejarem prolongar o seu contrato, o jogador de 24 anos ainda não se sentou para chegar a um acordo sobre um novo contrato. É relatado que mesmo que não seja possível chegar a um acordo com a Arábia Saudita no verão, eles deverão regressar em 2025 para garantir um acordo.

– O Liverpool está tentando fechar um acordo para o zagueiro do AFC Bournemouth Milos Kerkezrelata TeamTalk. O Liverpool parece estar interessado em aumentar suas opções de lateral-esquerdo para dar competição aos André Robertson. Os Reds estão ansiosos para garantir um substituto de longo prazo para Robertson, de 30 anos, com o relatório sugerindo que Kerkez foi identificado como um substituto ideal. É relatado que há uma expectativa de que Kerkez deixe Bournemouth em janeiro ou no próximo verão.

– O Athletic Club está ansioso para conseguir um novo contrato para o extremo Nico Williams em meio ao interesse do Barcelona, ​​relata Sport. Com o contrato da Williams expirando em 2027, os gigantes catalães estão atentos à oportunidade. No entanto, a reportagem diz que o clube basco está tentando chegar a um novo contrato com a Williams para aumentar a cláusula de rescisão e afastar os juros.

– Real Sociedad e Girona estão de olho no zagueiro do Barcelona Eric Garcíarelata o Esporte. O jogador de 23 anos passou a última temporada emprestado ao Girona, onde impressionou. Garcia vê seu contrato expirar em 2026 e mesmo querendo permanecer no Blaugranao interesse da Real Sociedad e do Girona pode fazer com que o Barcelona esteja disposto a fechar um acordo.

– Zagueiro do Tottenham Pedro Porro é uma opção potencial para o Real Madrid, informa o Estadio Deportivo. A reportagem indica que Porro é um jogador que Los Blancos o técnico Carlo Ancelotti admira, com os gigantes espanhóis contemplando uma possível abordagem em janeiro, enquanto buscam reforçar suas opções defensivas após a lesão de Dani Carvajal.