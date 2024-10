Ruoning Yin vence LPGA Buick Shanghai pela 4ª vitória da carreira no LPGA

XANGAI – Ruoning Yin acertou 8 abaixo de 64 no domingo para vencer o torneio LPGA Buick Shanghai, a quarta vitória do LPGA na carreira do jogador de golfe chinês.

Yin estava atrás do líder da terceira rodada, Mao Saigo, do Japão, por uma tacada, mas se recuperou com birdies em cinco dos seis buracos finais. Yin terminou com 25 abaixo de 263 nas quatro rodadas no Qizhong Garden Golf Club.

Saigo fechou com 71 e empatou em segundo com Sei Young Kim da Coreia do Sul, que acertou 68. Saigo buscava sua primeira vitória no LPGA Tour. Ambos estavam a seis tacadas da liderança, terminando com 19 abaixo de 269.

Duas das principais jogadoras do LPGA, Nelly Korda e Lydia Ko, não estiveram em campo esta semana na China. Ambas estão inscritas na próxima semana no BMW Ladies Championship na Coreia do Sul.

Yealimi Noh, dos Estados Unidos, acertou 67 no domingo e terminou em quarto lugar, sete tacadas atrás do vencedor.

Hye-Jin Choi, da Coreia do Sul, acertou 62, a rodada mais baixa do torneio. Ela terminou empatada em quinto lugar, nove arremessos atrás do ritmo.