Ruoning Yin vence o Maybank Championship pelo segundo título LPGA este mês

KUALA LUMPUR, Malásia – Começando sua rodada final em um empate a três pela liderança, Ruoning Yin acertou 7 abaixo de 65 no domingo para vencer o Campeonato Maybank do LPGA Tour na Malásia por uma tacada e conquistar seu segundo título neste mês.

Yin, da China, terminou com 23 abaixo de 265, depois que uma tacada segura de duas tacadas no buraco final impediu o jogador tailandês Jeeno Thitikul (66), que também foi vice-campeão no evento do ano passado depois de perder o segundo playoff mais longo da história do LPGA Tour .

Yin teve uma vitória dominante de 6 tacadas no LPGA Shanghai no início deste mês e venceu o Dow Championship de 2024 em junho, onde fez parceria com Thitikul.

“Tive um ano tão bom no ano passado que fiquei me perguntando se posso vencer de novo, e se não puder, essas coisas”, disse Yin. “Mas acho que realmente aprendi que só preciso me divertir aqui e me divertir, ser feliz, então é isso que eu faço.”

Haeran Ryu, da Coreia do Sul, acertou 67 e ficou dois arremessos atrás de Yin.

O americano Bailey Tardy, que igualou a melhor rodada do dia com 65, e a líder da segunda rodada Maja Stark (70) da Suécia empataram em quarto lugar com 16 abaixo de 272.

Hannah Green, que conquistou sua terceira vitória em 2024 e a sexta de sua carreira na semana passada na Coreia do Sul, também acertou 65 para terminar em sexto lugar com 15 abaixo de 273. Ela estava empatada com a americana Marina Alex (69), Hsu Wei-Ling ( 68) e Choi Hye-Jin (66).

A atual campeã Celine Boutier, da França, ficou 11 tacadas atrás de Yin depois de 72 e empatou em 12º.