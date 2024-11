Russell Wilson canaliza seu Patrick Mahomes interior e traz de volta “Let Russ Cook” com Steelers

Russel Wilsonconhecido por sua vitória no Super Bowl com o Seattle Seahawks e pelo movimento “Let Russ Cook”, tornou-se conhecido como um dos zagueiros mais dinâmicos da NFL, conhecido por sua mobilidade, precisão e habilidades de jogo.

Embora sua carreira tenha tropeçado durante seu tempo no Denver Broncos, ele parece ter encontrado um segundo fôlego com o Pittsburgh Steelers, que o está deixando redescobrir seu jogo de improvisação. A liberdade que ele desfruta agora está trazendo vislumbres de seu antigo eu, gerando comparações com estrelas mais jovens como Patrick Mahomes.

O desempenho atual de Wilson sugere o jogador que ele costumava ser – um quarterback que poderia transformar qualquer jogada em um momento de mudança de jogo. Ao contrário de seu tempo com os Broncos sob os treinadores Sean Payton e Nathaniel Hackett onde Wilson lutou para encontrar seu ritmo, ele agora tem liberdade para criar na hora.

Os analistas de futebol Mike Florio e Michael Holley apontaram recentemente que o sistema restrito em Denver não combinava com Wilson, que prospera em brincadeiras espontâneas. “O que me impede de ser considerado um jogador do calibre que eles são é que eles não me deixam [cook],” Florio citou os pensamentos de Wilson no Pro Football Talk.

Wilson revitaliza o ataque dos Steelers

Na NFL de hoje, as comparações entre os quarterbacks são inevitáveis. Patrick Mahomes e Josh Allen redefiniram a posição, ultrapassando os limites do que um QB pode fazer. Os passes longos aparentemente fáceis de Mahomes e as corridas imprevisíveis de Allen estabeleceram um novo padrão. Embora Wilson já tenha jogado neste nível de alta octanagem, Florio sugere que “Russ pode estar tentando controlar o ataque do Broncos”, um nível de controle que o sistema de Payton não permitia.

Onde Mahomes e Allen têm a juventude ao seu lado, fazendo com que suas improvisações pareçam uma segunda natureza, As pernas mais velhas de Wilson podem ser menos adequadas para fazer jogadas “do nada”.

Mas o Monday Night Football mostrou que Wilson ainda tem muito combustível. Seu desempenho contra os Giants foi um retrocesso aos seus melhores anos em Seattle, completo com “moonballs” para seus receptores e decisões rápidas em fuga. Ele arremessou para 278 jardas com um rating de 114,9, guiando os Steelers para uma vitória por 26-18 e mantendo viva a seqüência de vitórias da franquia no MNF-um recorde que eles mantêm desde 1992.

Agora entrando em uma semana de folga, Wilson tem a chance de continuar construindo com os Steelers, que enfrentarão o Washington Commanders em seguida. Para fãs e companheiros de equipe, ver “Russ Cook” novamente em Pittsburgh oferece esperança de que ele possa recuperar a magia que o tornou um dos zagueiros mais eletrizantes da NFL.