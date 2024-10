Russell Wilson vence na estreia pelo Pittsburgh Steelers

PITTSBURGH – Enquanto o ataque saía de campo após sua terceira derrota consecutiva no início do segundo quarto na noite de segunda-feira, vaias fortes choveram de uma multidão apática do Acrisure Stadium. E se houvesse alguma dúvida sobre o alvo principal da frustração vocal, os gritos de Justin Fields deixaram bem claro: o jogo abaixo da média e a imprecisão de Russell Wilson estavam no centro do descontentamento da multidão.

Duas horas e 34 pontos sem resposta depois, porém, a multidão cantou junto com Biz Markie e Mac Miller enquanto Wilson derrotava o Pittsburgh Steelers por 37-15 contra o New York Jets no horário nobre, estabelecendo um recorde da franquia em jardas e pontos. marcou em uma estreia ao longo do caminho.

Wilson terminou sua estreia na temporada regular devido a lesões, com 264 jardas de passe e três touchdowns no total. E depois de completar apenas 2 das 6 tentativas de 19 jardas no primeiro quarto – incluindo uma finalização de 15 jardas para Darnell Washington em sua primeira tentativa – Wilson completou 14 das 23 tentativas de 245 jardas nos últimos três quartos, aumentando sua conclusão. porcentagem de 33% no primeiro quadro para 60% nos três últimos.

“Achei que ele foi excelente”, disse o técnico Mike Tomlin. “Achei que ele melhorou com o passar do jogo. Mas não estou surpreso com isso. Já faz um tempo que ele não joga bola, mas achei que ele se acomodou, tirou a ferrugem, distribuiu a bola e jogou bem.”

Wilson, é claro, ouviu as vaias no início do jogo, mas disse depois que sua mentalidade firme o ajudou a se recuperar de um início difícil que viu os Steelers chegarem a 0 de 3 na terceira descida no primeiro quarto, quando passes errados foram rebatidos para a grama e outros foram jogados fora ao acaso quando o passe rápido dos Jets se aproximava.

“Eu realmente acredito em ser neutro, não ser muito alto, não ser muito baixo”, disse Wilson, acrescentando que seguiu o conselho de seu falecido treinador de condicionamento mental, Trevor Moawad: “Mantenha o rumo”.

Wilson comparou seu desempenho ao de um jogador de beisebol começando 0 de 2 na base, mas disse que “senti que ia ficar com calor”.

“E com certeza, nós fizemos”, disse Wilson. “… Você pega a onda, e uma vez que você a encontra, você não a solta. E eu acho que o mais importante é saber quem você é, saber a crença que você tem em si mesmo e saber disso também, disso foi minha primeira vez de volta e eu pensei, ‘OK, estou começando a sentir isso de novo.’

Aquele momento em que ele sentiu isso de novo, disse Wilson, ocorreu quando ele acertou o wide receiver George Pickens para os primeiros touchdowns da dupla na temporada, faltando 27 segundos para o intervalo.

“Lançar aquele primeiro touchdown em George foi o momento em que pensei, ‘Tudo bem, haverá muito mais desses’”, disse Wilson. “Acredito que às vezes é preciso aquele primeiro home run, aquela primeira dobradinha, seja lá o que for. Obviamente, é outubro, então estou falando de beisebol, mas acho que quando você coloca todo o trabalho duro, e os caras estão fazendo o trabalho e em algum momento isso vai virar a seu favor, e aconteceu esta noite. Fizemos um ótimo trabalho e estou entusiasmado com nosso time de futebol.

Wilson estava certo. Havia mais pontuações por vir. Ele encontrou a end zone mais duas vezes, uma vez em um arremesso de 1 jarda e novamente em um arremesso de 4 jardas para o wide receiver Van Jefferson para a primeira pontuação do veterano wide receiver na temporada.

“Achei que Arthur Smith fez um ótimo trabalho, deixando-me soltar e os caras se abrindo e se movimentando, fazendo jogadas incríveis”, disse Wilson. “Achei que ele fez um grande jogo. Ele me ajudou a entrar no ritmo. … Ele disse que pode demorar um segundo. Nunca acreditei nisso, mas aconteceu e então pegamos o ritmo, acreditamos nele.”

Wilson completou 5 de 6 tentativas em passes de pelo menos 10 jardas aéreas, com média de 24,8 jardas por tentativa nesses lances. Wilson também acertou 3 de 4 para 92 jardas e um touchdown ao mirar em Pickens em lances profundos. Após o jogo, Pickens, que terminou com 111 jardas em cinco recepções, explicou o que fazia com que seus conjuntos de habilidades se combinassem: “Eu localizando a bola no campo e a pré-leitura de Russ, vendo qual é a cobertura antes de ele dizer caminhada.”

Antes do jogo, Tomlin assumiu a decisão de iniciar Wilson em vez de Fields, que fez 4-2 em seis partidas, enquanto Wilson se recuperava de uma lesão na panturrilha no campo de treinamento. Após a vitória, o ex-wide receiver da NFL e nativo de Pittsburgh, Brandon Marshall, entrou na entrevista coletiva de Tomlin e perguntou ao técnico se a decisão de contratar Wilson foi a “mais ousada”.

“É por isso que sou bem recompensado”, disse Tomlin.

Wilson minimizou a ideia de conflito interno na organização em torno da decisão do quarterback.

“Estamos em uma situação tremenda onde estamos”, disse Wilson. “Acho que tem muito barulho externo que faz parecer que é uma coisa negativa e essa rivalidade interna, e não é, cara. A gente só quer vencer.

“Eu tenho que dar crédito a Justin Fields, cara, todas as coisas que ele foi capaz de fazer, o quão bom ele tem jogado, cara, ele me inspira todos os dias. um líder. Ele tem todos os intangíveis e tudo o que posso dar a ele e mostrar a ele e apenas estar perto dele, isso faz parte do meu trabalho.

“Acho que estamos apenas nos divertindo vencendo. Estamos nos divertindo jogando bola. … O técnico Tomlin acredita em todos nós e faz um excelente trabalho. E esse cara é um tremendo treinador de futebol, e nós confie nele, e sabemos quem ele é e ele é muito transparente em tudo o mais conosco também.

“Adoramos vencer. Adoramos fazer parte do processo.”