Ruud van Nistelrooy: ‘Emoções confusas’ para a estreia no Man United

O técnico interino do Manchester United, Ruud van Nistelrooy, admitiu que tem “emoções confusas” antes de seu primeiro jogo no comando do clube, após a demissão de Erik ten Hag.

Van Nistelrooy, uma lenda do clube que marcou 150 gols em cinco temporadas sob o comando de Sir Alex Ferguson durante sua carreira de jogador, assumirá o comando do primeiro tomo na quarta-feira, quando o United receber o Leicester City nas oitavas de final da Carabao Cup.

“Como tenho certeza de que todos podem imaginar, estou escrevendo estas notas com uma enorme mistura de emoções”, disse Van Nistelrooy no programa do jogo da copa.

“Erik ten Hag me trouxe de volta ao Manchester United no verão e, embora eu só faça parte da comissão técnica aqui há alguns meses, sempre serei grato a ele por me dar a oportunidade, e estou triste em ver ele sair.

“Mesmo interinamente, é uma grande honra dirigir o clube que amo durante o tempo que me for solicitado. Posso prometer que continuarei a dar tudo de mim, em qualquer capacidade, para tentar dar a volta ao nosso fortunas.

“Apesar dos nossos resultados, estou adorando estar de volta a Old Trafford e trabalhar com a equipe e a comissão técnica todos os dias. Vimos o potencial da equipe em alguns momentos nesta temporada, mas claramente não com frequência suficiente.”

Van Nistelrooy acrescentou que sente que o United pode retornar aos escalões superiores do futebol mundial e pediu aos torcedores que apoiem seu time no início de uma nova era.

Ruud van Nistelrooy sentou-se ao lado de Erik ten Hag na derrota do Man United no West Ham no domingo. Catherine Ivill – AMA / Getty Images

“Agora é a hora de todos no clube trabalharem juntos, darem tudo de si e virarem esta temporada enquanto temos tempo. Pelas minhas experiências como jogador e treinador aqui, posso dizer com certeza que quando jogadores, comissão técnica e torcedores juntos, o Manchester United pode ser imparável”, disse ele.

Ainda não se sabe quanto tempo o treinador holandês permanecerá no cargo, uma vez que o United está em conversações com o Sporting CP sobre o seu treinador Rúben Amorim.

O acordo foi fechado na terça-feira, com o clube português informando ao regulador financeiro do país que o United havia confirmado sua disposição de pagar a cláusula de rescisão de € 10 milhões (US$ 10,79 milhões) de Amorim.

Fontes disseram à ESPN que o United está determinado a fechar um acordo para que o conceituado técnico substitua Erik ten Hag antes do confronto de domingo pela Premier League contra o Chelsea.

O United está ciente de outras questões complicadas, como um período de aviso prévio obrigatório, disseram fontes à ESPN, mas continua confiante de que um acordo pode ser alcançado.

Informações de Mark Ogden da ESPN contribuíram para este relatório.