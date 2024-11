Ryan Clark usa fantasia realista de Halloween de Bill Belichick

Bill Belichick– fantasias temáticas de Halloween estão claramente na moda este ano – não apenas seus atuais e ex-amantes estão se vestindo como ele para o feriado de outubro… assim como seu colega, Ryan Clark!!

O ex-segurança do Pittsburgh Steelers arrasou com um ajuste realista de Belichick ao aparecer no episódio de quarta-feira de “Inside the NFL” … completo com uma peruca e, claro, um moletom com capuz dos Patriots de manga cortada.

Clark também impressionou Bill enquanto se vestia – dizendo um pouco de “Faça o seu trabalho!” discurso para abrir o show.

O conjunto, no entanto, recebeu algumas críticas mistas… já que vários usuários do X correram para seus teclados para criticá-lo por aparecer em “whiteface”.

No entanto, Belichick – que se vestiu de Clark usando alguns dos trajes elegantes característicos do ex-jogador da NFL – não parecia ter muito problema com isso… na verdade, ele disse a Clark para trocar de cadeira com ele para torná-lo ainda mais mais autêntico.

Já é a terceira vez nesta semana que Belichick é o centro de uma fantasia de Halloween de destaque – sua ex, Linda Hollidayvestiu uma história de “Kill Bill” … enquanto sua namorada atual, Jordan Hudsonemulou um dos seus antigos conjuntos do New York Giants.