Ryan Garcia oferece muito dinheiro a Terence Crawford se Canelo recusar: eu daria a você o maior salário da sua vida

Catualmente suspenso após teste positivo para uma substância proibida após sua luta com Devin Haney, Ryan Garcia continua a ser manchete no mundo do boxe ao falar sobre seus colegas, muitas vezes diminuindo suas realizações.

Desta vez, seu alvo é Terence Crawfordque vem buscando uma briga com Canelo Álvarez em 2025, embora o lutador mexicano ainda não tenha aceitado o desafio.

Ryan Garcia com uma mensagem para Crawford

Ryan Garcia (24-1) afirma que já ligou para Bud para pedir uma briga, com o intuito de provar que Crawford não é tão bom quanto as pessoas acreditam, provocando-o com a possibilidade de um grande pagamento.

“Quanto a Bud Crawfordeu já liguei para ele. Acho que ele está apenas tentando brigar com Canelo Álvarez. Não creio que isso vá acontecer”, García disse.

“Você já lutou contra alguém que tem poder de nocaute com um soco? Bud Crawford é superestimado.

“Eu adoraria lutar contra Bud. Não acho que ele seja tão bom quanto as pessoas dizem… Se Bud estiver ouvindo, eu gostaria de lutar com você… eu te daria uma surra.” García afirmou, referindo-se ao invicto Crawford (41-0), que é o campeão dos meio-médios do WBC e WBO.

Garcia fala sobre dias de pagamento

Rei Ryan deixou a decisão para Crawford sobre se a luta aconteceria, mas deixou claro que se o campeão invicto aceitasse, receberia um pagamento significativo.

“Se ele não quiser, não é minha culpa… Ele é muito chato, mas eu provavelmente daria a ele o maior salário de sua vida se ele aceitasse a luta.” García afirmou.