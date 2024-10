Ryanair Jet Wing pega fogo, força evacuação de emergência, vídeo mostra consequências

O departamento de relações públicas da Ryanair certamente deve estar trabalhando horas extras… outro de seus jatos Boeing se tornou viral – desta vez devido a um incêndio chocante no motor.

Um dos jatos da companhia aérea foi forçado a evacuar quase 200 pessoas de um voo na quinta-feira, depois que chamas surgiram ao redor do motor pouco antes da decolagem.

O incidente, que ocorreu em um avião que estava parando, saindo do aeroporto de Brindisi, na Itália, fez com que os primeiros socorros chegassem ao local para lidar com o incêndio.