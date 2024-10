Rylee Arnold, profissional de ‘DWTS’, torna-se oficial do IG com novo namorado, jogador da USC Walker Lyons

“Dançando com as estrelas” profissional Rylee Arnoldtem um novo homem em sua vida – jogador de futebol americano da USC Walker Lyons – e ela quer que todos saibam disso… estreando-o oficialmente em seu Instagram no domingo!!

A jovem de 19 anos lançou seu namorado no aplicativo de mídia social com um monte de fotos fofas dela e dele no jogo dos Trojans na noite de sexta-feira contra o Rutgers.

Em uma das fotos, Arnold pode ser visto com um enorme sorriso no rosto enquanto os dois posavam para uma foto no campo. Em outros, a dupla foi vista se abraçando carinhosamente.

Além disso, Arnold também mostrou que o novo casal foi a um encontro na Disneylândia no início do domingo… parecendo todos apaixonados enquanto vagavam pelo lugar mais feliz do Mickey na Terra.

Os fãs de Arnold correram rapidamente para a seção de comentários de sua postagem para dar seu selo de aprovação… Taylor Lautner pesando!!

A vida amorosa de Arnold, é claro, tem sido um tema popular este ano… como muitos especularam, ela e seu ex-parceiro de dança, Harry Jowseyestavam em uma aventura devido à sua grande química no programa.

Mas Arnold disse em setembro que ela era solteira – embora pareça que ela pelo menos estava de olho em Lyons naquela época.

Quanto ao Lyons – um verdadeiro tight end calouro de 1,80 metro e 235 libras que disputou cinco partidas pela USC este ano – sua história de namoro é um pouco misteriosa.