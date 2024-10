Sabrina Carpenter exibe o ajuste sexy de Phillies antes do jogo NLDS crucial 4 vs. Floresta

Tom De Longe não é a única celebridade que quer trazer boa sorte para um time da MLB este mês… Sabrina Carpinteiro jurou lealdade aos Phillies na noite de terça-feira – com uma roupa sexy!!

Enquanto a Filadélfia se preparava para seu confronto crucial no Jogo 4 NLDS com o Mets, Carpenter vestiu uma camisa do Phils enquanto se apresentava na Wells Fargo Arena para dar apoio ao time.