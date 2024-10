Safaree expõe Erica Mena destruindo a casa na frente das crianças, ela promete acabar com a turbulência

Safaree também rebateu o rótulo caloteiro de Erica com imagens de sua filha chutando e gritando para NÃO ir para a casa de Erica, e ele afirma que Erica atrapalhou os planos do acampamento de verão da criança sem um bom motivo.

“Toda situação está, em última análise, ligada a uma causa, que inevitavelmente leva a efeitos. No entanto, é crucial que eu ponha fim a esta turbulência. Estou empenhado em tomar a iniciativa para pôr fim a isto e acredito que seria benéfico para ambos. partes para fazer isso. Nossos filhos são o centro do meu mundo e as luzes da minha vida.”

Contamos a história do OG… Safaree e Erica finalizou o divórcio em setembro de 2022 e ele foi condenado a pagar US$ 4.305 por mês em pensão alimentícia – mas as coisas parecem estar piores do que nunca.