Saints WR Chris Olave considerando usar Guardian Cap

METAIRIE, Louisiana – O wide receiver do New Orleans Saints, Chris Olave, disse que está considerando usar um boné do Guardian no jogo desta semana contra o Carolina Panthers, após sofrer uma concussão na semana 6.

O Guardian Cap é um tipo de acolchoamento usado sobre o capacete com a intenção de reduzir o risco de concussões e ferimentos na cabeça durante o jogo. O comissário da NFL, Roger Goodell, disse que o uso dos bonés reduziu as concussões em 52% na reunião anual da liga em março. A maioria dos jogadores é obrigada a usá-los no treino e tem a opção de usá-los no jogo, se assim desejarem.

“Ainda estou pensando nisso. Estava pensando no último jogo, acabei optando pelo capacete normal”, disse Olave na quinta-feira.

Olave estava usando o logotipo do Saints em seu boné do Guardian no treino de quarta-feira, o que era uma indicação de que ele estava pensando em usá-lo em um jogo, mas ele não tinha o logotipo no boné durante o treino de quinta-feira.

Olave perdeu dois jogos em sua carreira na NFL por causa de concussões. Ele sofreu uma concussão em sua temporada de estreia em 2022, na semana 5, e perdeu o jogo seguinte. Ele foi excluído do jogo da semana 12 contra o Atlanta Falcons no ano passado devido a uma concussão, mas jogou na semana seguinte.

A concussão mais recente de Olave ocorreu no primeiro quarto de um jogo da Semana 6 contra o Tampa Bay Buccaneers. Olave foi atingido na área do capacete após receber um passe do quarterback novato Spencer Rattler. A bola foi perdida e devolvida para touchdown enquanto Olave permanecia no chão. Ele finalmente se levantou e foi examinado por uma concussão antes de ir para o vestiário, onde foi excluído do jogo.

Olave não jogou no jogo seguinte do Saints, que ocorreu poucos dias depois, na noite de quinta-feira, contra o Denver Broncos.

Olave deu um tapa na área do capacete quando voltou para jogar contra o Los Angeles Chargers na semana passada. Ele foi levado para a tenda de lesões e verificado se havia uma concussão, mas voltou a jogar.

“Eu fui um bom homem”, disse Olave. “Eu sei que cada grande golpe eles verificam se há concussões e outras coisas, especialmente com o meu histórico. Eu estava bem quando me levantei, então sabia que seria capaz de voltar.”

Olave disse que houve uma consideração em usar um Guardian Cap no jogo Chargers, mas ele mudou para um novo capacete. Ele disse que não sabia que tipo de capacete ele tem agora, apenas que “é simplesmente o melhor capacete que eles têm”.

“Eu simplesmente senti como se tivesse mudado meu capacete para o melhor capacete, então o golpe que levei no jogo não doeu tanto quanto com o outro capacete”, disse Olave. “Depois que troquei de capacete, senti que ficaria bem sem o Guardian Cap.”

Vários jogadores da liga optaram por usar Guardian Caps nos jogos deste ano. O quarterback do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, optou por não usar um no jogo depois de retornar de uma concussão que o levou a ir para a reserva por lesão. O tight end dos Titans, Josh Whyle, e o linebacker Otis Reese IV estão entre aqueles que os usam nos jogos, assim como o atacante dos Buccaneers, Luke Goedeke. O running back do Colts, Jonathan Taylor, estava entre um grupo de jogadores que usaram os bonés na pré-temporada.