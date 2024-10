Saints WR Chris Olave sai com concussão contra Buccaneers

NOVA ORLEANS – O lateral do Saints, Chris Olave, foi excluído do jogo de domingo contra o Tampa Bay Buccaneers devido a uma concussão no primeiro quarto.

Olave foi atingido na área do capacete depois de receber um passe do quarterback novato do Saints, Spencer Rattler, apenas três jogadores no primeiro ataque ofensivo do New Orleans. Olave perdeu o controle da bola ao cair no chão, e ela foi pega e devolvida para um touchdown de 58 jardas pelo safety dos Buccaneers, Antoine Winfield Jr.

Olave começou a sair com os treinadores esportivos após a jogada, depois correu a distância restante até a linha lateral, onde foi até a tenda de lesões para ser avaliado por uma concussão. Ele finalmente foi para o vestiário antes de ser excluído do jogo.

Chris Olave, do Saints, sofreu uma concussão nesta jogada, durante a qual seu fumble foi devolvido por Antoine Winfield Jr., dos Buccaneers, para um touchdown. Jonathan Bachman/Getty Images

Enquanto isso, o cornerback titular do Bucs, Jamel Dean, foi descartado devido a uma lesão no tendão da coxa após um desarme no wide receiver do Saints, Bub Means, no final do primeiro quarto. Na peça, as pernas de Dean cuspem desajeitadamente debaixo dele, com a perna esquerda estendida para a esquerda e a perna direita embaixo dele. Dean foi substituído por Tyrek Funderburk, um agente livre novato não contratado de Appalachian State vendo suas primeiras jogadas da temporada na defesa.

Olave foi excluído do jogo contra o Atlanta Falcons no ano passado devido a uma concussão, mas jogou na semana seguinte. Ele perdeu um jogo contra o Cincinnati Bengals em 2022 depois de parecer ter ficado inconsciente e entrar em protocolo de concussão após bater no gramado em um jogo contra o Seattle Seahawks na semana anterior.

O próximo jogo do Saints será na noite de quinta-feira contra o Denver Broncos para abrir a lista da Semana 7 da NFL.