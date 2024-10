San Diego Wave, NWSL processado por cinco ex-funcionários

Cinco ex-funcionários do San Diego Wave FC entraram com uma ação no Tribunal Superior de San Diego contra o clube e a Liga Nacional de Futebol Feminino, alegando múltiplas formas de discriminação, assédio sexual, retaliação e demissão injusta.

Os demandantes estão buscando indenizações compensatórias por salários e benefícios perdidos e por sofrimento emocional, bem como indenizações punitivas.

O processo acrescenta alegações adicionais às feitas durante o verão pela ex-funcionária do Wave, Brittany Alvarado, de que o clube, liderado pela presidente do time, Jill Ellis, criou um ambiente de trabalho tóxico.

The Wave rapidamente refutou essas alegações de julho e, algumas semanas depois, Ellis entrou com um processo por difamação alegando que Alvarado “fez declarações falsas e difamatórias sobre Ellis… apoiadas por um e-mail falso”.

Ellis não é citada como réu no novo processo, embora seja mencionada ao longo dele. O processo alega que a liderança da Wave promoveu um “ambiente de trabalho abusivo e hostil” e que vários funcionários “pediram ajuda da NWSL”.

Um porta-voz do San Diego Wave forneceu a seguinte declaração à ESPN na quinta-feira: “Este processo diz respeito a alegações inicialmente levantadas em 3 de julho de 2024. Como este assunto é um processo legal em andamento, não podemos comentar mais neste momento”.

O processo também aponta o que alega ser a falha da liga em documentar reclamações e conduzir investigações independentes. Entre as novas alegações estão que Jane Doe, contratada pelo clube na primeira temporada, foi agredida sexualmente por um colega de trabalho em diversas ocasiões, inclusive ao chegar ao clube em julho de 2022.

Jane Doe, de acordo com o processo, não relatou seus supostos incidentes ao empregador ou à polícia na época, por medo de retaliação e da potencial perda de seu emprego. O processo diz que Jane Doe revelou ao seu gerente que outro funcionário a estava traumatizando e expressou preocupação com o ambiente de trabalho no clube, bem como com conhecimento de uma investigação.

Jane Doe foi colocada em licença no dia seguinte, de acordo com o processo, antes de ser demitida três dias depois. Depois disso, ela procurou aconselhamento sobre como denunciar uma agressão cometida por um funcionário durante sua gestão, e o Wave lhe enviou um link para um formulário de indenização trabalhista.

O processo alega que a investigação da NWSL sobre o Wave buscou apenas determinar se o Wave tinha algum conhecimento do ataque, e não se o clube tomou alguma ação com base nas reclamações. Diz: “Horrivelmente, a ré NWSL disse à autora Doe durante a leitura da investigação que a ré Wave não foi informada de sua agressão sexual porque usou a palavra ‘agressão’ em vez da frase ‘agressão sexual’ ao relatar os incidentes. A própria política da NWSL não usa o termo “agressão”. Em vez disso, utiliza o termo vago “má conduta”. Não há razão para exigir que um sobrevivente de agressão sexual use linguagem mágica ao denunciar.”

O novo processo afirma que houve duas investigações da liga sobre o Wave: uma de fevereiro de 2023 a setembro de 2023, e outra de fevereiro de 2024 a maio de 2024. A NWSL reconheceu anteriormente a última investigação em resposta às postagens de Alvarado nas redes sociais em julho.

Contatado pela ESPN na quinta-feira sobre o último processo, um porta-voz da NWSL forneceu a seguinte declaração: “A segurança, a saúde e o bem-estar de todos os associados à nossa liga são nossa maior prioridade. contratar investigadores independentes qualificados para analisar essas alegações minuciosamente e agir quando as alegações forem apoiadas pelos fatos descobertos. Não comentaremos especificamente sobre uma questão legal ativa.”

A NWSL implementou reformas generalizadas nos últimos dois anos, após duas investigações de um ano – uma delas conduzida pela ex-procuradora-geral dos EUA, Sally Yates – que revelou abusos “sistêmicos” na liga. Os relatórios levaram à proibição permanente da liga de quatro ex-técnicos e à venda forçada de duas franquias por causa da possibilidade de comportamentos abusivos por parte de seus proprietários anteriores.

Uma política anti-assédio também foi estabelecida em conjunto com a NWSL Players Association, e a liga criou uma linha direta anônima em toda a liga para os jogadores denunciarem má conduta.

O novo processo contra a Wave e a liga alega que a NWSL falhou em proteger funcionários e jogadores, e que as alegações feitas pelos demandantes “demonstram a incapacidade da NWSL de conduzir investigações ‘independentes’ com competência ou documentar reclamações com precisão”.