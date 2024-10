Sandy Brondello critica árbitros após derrota do Liberty no G4 – ‘Apenas seja justo’

MINNEAPOLIS – A técnica do New York Liberty, Sandy Brondello, criticou a disparidade de arbitragem e faltas após a derrota de seu time por 82-80 no jogo 4 na sexta-feira para o Minnesota Lynx.

“Se [we] estão sendo atingidos, é uma falta sangrenta”, disse ela.

As críticas de Brondello vieram depois que a técnica do Lynx, Cheryl Reeve, falou após o jogo 3 sobre seus próprios problemas com a arbitragem. Com a vitória do Lynx na sexta-feira, a série volta ao Brooklyn para um Jogo 5 em que o vencedor leva tudo.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

“Eu sei que Cheryl falou sobre isso da última vez, mas não recebemos nenhuma ligação hoje”, disse Brondello. “Então, preciso falar em uma entrevista coletiva? Porque eles estavam recebendo tique-taques. E nós fomos lá, fomos atingidos e não ganhamos nada.

“Foi 14-9 [Liberty fouls to Lynx fouls] Não. Tudo o que queremos é justo, ok. Então, se formos atingidos, isso é uma falta. Você sabe, sou um dos treinadores mais legais desta liga, mas isso me irrita. Basta ser justo.”

O Lynx finalmente teve 20 viagens para a linha de lance livre em comparação com as 9 do Liberty, e essencialmente venceu o jogo na passagem de 2 a 2 de Bridget Carleton na faixa de caridade com 2,0 segundos para o fim após uma falta de Sabrina Ionescu.

Na série, Minnesota foi punido por 58 faltas, enquanto Nova York foi apitado por 56, de acordo com a ESPN Research. Houve também uma diferença de cinco faltas no jogo 3, com Minnesota sendo convocado para 18 e Nova York para 13.

Esta é a segunda série de playoffs da WNBA a apresentar três jogos decididos por três pontos ou menos.

“No final, jogo disputado. Coisas que poderíamos ter feito melhor. Todos nós poderíamos ter feito melhor”, continuou Brondello. “Incluindo eu, conseguindo aquele maldito tempo limite – com licença, não repita”, referindo-se a um tempo limite que ela disse que tentou pedir faltando 30 segundos para o final do jogo e que ela disse que os árbitros não ouviram.

Após o jogo 3, Reeve questionou o que ela considerou uma arbitragem diferente para Breanna Stewart em comparação com sua estrela Napheesa Collier. Naquele dia, Stewart acertou 10 lances livres enquanto Collier acertou quatro.

“O jogo tem um nome diferente para Phee e para Stewie, com certeza”, disse Reeve. “Você olha para o mesmo nível de atividade e contato próximo ao aro. Por alguma razão, temos dificuldade em chegar à linha de falta nesta série.”

Solicitado a responder aos comentários de Brondello na sexta-feira, Reeve disse: “Não recebi resposta da liga [after Wednesday]. Tenho um texto para provar isso. Acho que Phee tem algumas coisas para provar que as faltas não foram marcadas. Isso é lamentável. Acho que não tenho muito mais do que isso.”