Saquon Barkley dos Eagles silencia boo-birds na vitória contra os Giants

EAST RUTHERFORD, NJ – O running back do Philadelphia Eagles, Saquon Barkley, silenciou seus críticos veementes no MetLife Stadium com um desempenho dominante contra seu ex-time, o New York Giants, no domingo.

Barkley correu para 176 jardas em 17 corridas (média de 10,4) com um touchdown e adicionou duas recepções para 11 jardas antes de ficar de fora durante a maior parte do quarto período, enquanto os Eagles conquistavam uma vitória por 28-3.

Choveram vaias quando Barkley e o ataque dos Eagles entraram em campo pela primeira vez. Os torcedores continuaram expressando seu descontentamento com Barkley, que deixou os Giants após seis temporadas e assinou com o rival Eagles nesta entressafra, sempre que tocava na bola.

Mas as vaias ficaram cada vez mais silenciosas a cada grande jogada de Barkley, e logo a frustração dos fãs começou a se voltar para o anêmico ataque dos Giants.

O running back dos Eagles, Saquon Barkley, atingiu a melhor velocidade máxima da carreira, 35,5 km/h, em uma corrida de 55 jardas contra o Giants, seu ex-time, na vitória de domingo por 28-3. Imagens de Vincent Carchietta-Imagn

Ele arrancou uma corrida de 55 jardas pelo lado esquerdo no início do segundo quarto, alcançando a melhor velocidade máxima da carreira de 35 km/h na jogada – a segunda velocidade mais rápida de um portador de bola nesta temporada (Brian Thomas, 35 km/h ).

Três jogadas depois, os companheiros de Barkley ajudaram a empurrá-lo para a end zone a três metros do placar.

Barkley tentou se manter equilibrado esta semana – dizendo que não queria fazer o jogo mais do que já era – mas seu desempenho contou a história do que isso significava para ele. As 176 jardas corridas foram o maior número em um jogo no Metlife Stadium, e seu total de 187 jardas foi mais do que todo o time dos Giants combinado no domingo.