Sarkisian diz que Ewers mostra ‘verdadeiro caráter’ com esforço de recuperação

NASHVILLE, Tenn. – Quinn Ewers se acomodou no tipo de ritmo que seus treinadores e companheiros de equipe do Texas estão acostumados no sábado à noite, em uma vitória difícil por 27-24 sobre o Vanderbilt.

E ele fez isso logo após uma das semanas mais esquecíveis de Ewers nos Quarenta Acres. Ele não apenas foi eliminado na primeira metade da derrota em casa do Texas por 30-15 para a Geórgia, mas também apareceu nas redes sociais um relato falso de que Ewers estava optando por sair pelo resto da temporada e se preparando para o draft da NFL.

“Se ele jogar assim pelo resto do ano, ficaremos bem. Ficaremos bem”, disse o técnico do Texas, Steve Sarkisian, sobre Ewers, que completou 17 passes seguidos em um ponto e finalizou com 228 jardas de passe, 3 touchdowns e 2 interceptações.

Ambas as interceptações ocorreram em passes desviados, a primeira levando a um touchdown de Vanderbilt, dando aos Commodores uma vantagem de 7 a 0 no primeiro quarto.

Mas depois disso, Ewers liderou os Longhorns em três tentativas de pontuação, todas terminando em passes para touchdown, os dois últimos para DeAndre Moore Jr.

“Foi normal para nós. Tivemos uma ótima semana de treinos, então era isso que eu esperava”, disse Moore.

O mesmo fez Sarkisian, que disse que a resiliência de Ewers esteve à mostra durante toda a temporada, desde que ele perdeu partes de três jogos devido a uma lesão oblíqua. O primeiro tempo da semana passada contra a Geórgia foi um desastre para todos do lado do Texas. Depois que os Bulldogs venceram por 20 a 0 no primeiro tempo, Sarkisian substituiu Ewers por Arch Manning, embora Ewers tenha retornado no segundo tempo.

“Você não pode ficar pior do que foi [Ewers] semana passada, especialmente naquele primeiro tempo, e depois sua capacidade de se recuperar e mostrar a determinação que demonstrou”, disse Sarkisian. “Sempre digo que o sinal do verdadeiro caráter de um homem está diante da adversidade, e isso foi muita adversidade para ele, muita adversidade para nós, como equipe, após o jogo da semana passada.

“Acho que a maneira como ele respondeu foi um indicativo de como respondemos como equipe.”

Texas (7-1, 3-1) não foi capaz de eliminar o No. 25 Vanderbilt até que Moore recuperou um chute lateral faltando 44 segundos para o final do jogo. Os Commodores entraram no concurso classificados na votação da AP pela primeira vez desde o final da temporada de 2013.

“Estas semanas não são fáceis quando você se envolve tanto emocionalmente em um jogo como na semana passada e depois não joga o seu melhor”, disse Sarkisian, cujos Longhorns venceram seu nono jogo consecutivo fora de casa desde a temporada de 2022. “É difícil. É difícil para os treinadores. É difícil para um time se recuperar, e penso em quantas vezes vimos um time perder um jogo como [Georgia] e então eles apanham novamente na semana seguinte porque ainda estão passando por isso.

“Achei que este jogo desta noite foi uma vitória cultural, uma vitória difícil para nós. Sabíamos que demoraria 60 minutos contra esse tipo de time. por acidente.”

Embora fosse tecnicamente um jogo de estrada para o Texas, a maior parte do FirstBank Stadium estava enfeitada com laranja queimado, enquanto os torcedores dos Longhorns iam a Nashville para o primeiro encontro entre as equipes desde 1928 e a primeira competição de estrada da SEC do Texas.

O início do jogo não foi o que Ewers ou qualquer pessoa do time do Texas queriam. Na primeira posse de bola do jogo, Ewers teve um passe rebatido pelo linebacker do Vanderbilt, Langston Patterson, e interceptado pelo cornerback Martel Hight no Texas 31. Cinco jogadas depois, o quarterback do Vanderbilt, Diego Pavia, correu pela extremidade direita para um touchdown de 18 jardas.

“Não houve nenhum ‘coitado de mim’”, disse Ewers. “Nós apenas continuamos jogando.”

Sarkisian não tem certeza de que Ewers teria respondido com tal equilíbrio há dois anos, após um início tão instável.

“É um verdadeiro crédito para ele, mesmo vindo do jogo da semana passada, onde quando a dúvida surge em sua mente, isso é um assassino”, disse Sarkisian. “E eu não achei que houvesse a menor dúvida em sua mente. [on the batted pass]. Ele fez uma ótima leitura, a bola foi desviada e interceptada. Ele voltou imediatamente, acreditou em sua preparação e no plano e realmente executou em um nível muito alto.

“Então, eu realmente quero dar crédito a ele e sua maturidade, sua crença em si mesmo, sua confiança, e quero dar crédito a seus companheiros de equipe, porque acho que durante toda a semana aqueles caras se certificaram de que estavam estimulando-o e preparando-o para ir.”

Moore, que terminou com seis recepções para 97 jardas, disse que sua primeira recepção para touchdown ocorreu quando Ewers ouviu enquanto Moore estava em movimento.

“Eu fico tipo, ‘OK, é cara [coverage]. Vamos lá pegar. Ele chamou um slot fade e colocou-o lá e me permitiu fazer uma jogada”, disse Moore, acrescentando que não é a primeira vez que Ewers muda a jogada no meio do movimento.

“Sim, ele tem a capacidade de fazer isso, especialmente neste ataque. Quinn é o presidente, então se ele vir um olhar que não goste, ele pode mudá-lo para outra coisa assim.”

Ewers admitiu que estava “ansioso” para voltar a jogar com seus companheiros de equipe após a derrota na Geórgia na semana passada.

“Acho que o crédito vai para todos que não caíram depois da derrota que tivemos, e viemos aqui e jogamos nosso tipo de futebol, especialmente no primeiro tempo”, disse Ewers.

Os Longhorns se machucaram nos pênaltis no segundo tempo, e uma segunda interceptação rebatida levou ao segundo touchdown dos Commodores no segundo tempo, tornando o jogo 24-17.

“Fizemos um bom trabalho continuando a jogar”, disse Ewers.

Ele também se livrou da loucura de segunda-feira, quando a 247Sports disse que sua conta no Instagram foi hackeada com a reportagem fabricada de que Ewers a estava fechando pelo resto da temporada no Texas, após a derrota na Geórgia.

“Quero dizer, foi bem aleatório. Eu realmente não sabia de onde eles conseguiram isso ou se foram hackeados ou não. … Foi definitivamente estranho e não há muito mais a dizer sobre isso”, disse Ewers.