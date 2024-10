Savannah Bananas visitará 3 estádios de futebol e 18 estádios da MLB em 25

O Savannah Bananas, o time de beisebol independente não convencional que se tornou um fenômeno nacional, levará sua marca exclusiva de “Banana Ball” a 18 estádios da Liga Principal de Beisebol e três estádios de futebol em 2025, foi anunciado na quinta-feira.

O proprietário Jesse Cole disse que são esperadas lotações esgotadas em cada um desses locais.

“Tocamos para 1 milhão de fãs no ano passado”, disse Cole à ESPN. “Tocaremos para 2 milhões de fãs no próximo ano. Talvez isso pareça arrogante, mas nossa lista de espera é de 3 milhões no momento.”

Os Bananas serão acompanhados pelos Party Animals, Firefighters e uma nova equipe, os Texas Tailgaters, durante um tour de 39 jogos que vai de março a setembro.

Os estádios de futebol que receberão as paradas da turnê são o Memorial Stadium (Clemson), o Nissan Stadium (Tennessee Titans) e o Bank of America Stadium (Carolina Panthers).

Eles também jogarão duas partidas cada nos estádios do New York Yankees, Boston Red Sox, Philadelphia Phillies, Baltimore Orioles, Houston Astros, Seattle Mariners, San Diego Padres, Pittsburgh Pirates, Chicago White Sox, Colorado Rockies, Washington Nationals , Cincinnati Reds, Kansas City Royals, St. Louis Cardinals, Los Angeles Angels, Atlanta Braves, Tampa Bay Rays e Miami Marlins.

As visitas foram anunciadas na noite de quinta-feira durante o “draft da cidade do tour mundial” anual da organização no YouTube, após o qual os fãs puderam participar de um sorteio de ingressos através do site do time.

“Banana Ball” chegou a seis estádios da MLB este ano – Miami, Filadélfia, Boston, Houston, Cleveland e Washington, DC – e atraiu multidões em cada local, com dezenas de milhares de fãs aparecendo horas antes para assistir participar das festividades antes do jogo. Ex-jogadores proeminentes da liga principal, como Ryan Howard, Roger Clemens, Jamie Moyer, Shane Victorino, Corey Kluber, Jonny Gomes e Josh Reddick jogaram nesses jogos.

“Agora, à medida que vamos para esses estádios da liga principal, estamos sendo contatados por muito mais ex-estrelas – All-Stars, campeões da World Series, MVPs – que querem fazer parte disso”, Cole, 40, disse à ESPN. “É simplesmente selvagem.”

Os Savannah Bananas levarão “Banana Ball” – nascido do desejo de acelerar o ritmo dos jogos de beisebol e manter os fãs engajados – a três estádios de futebol e 18 parques da MLB durante uma turnê de 39 jogos em 2025 que vai de março a Setembro. Matt Kartozian-EUA HOJE Esportes

A fase experimental do “Banana Ball”, nascida do desejo de acelerar o ritmo dos jogos de beisebol e manter os fãs engajados durante eles, começou há pouco mais de cinco anos. Agora é disputado o ano todo pelos Savanna Bananas e seus times afiliados.

O conceito é composto por 11 regras. Sair da área do batedor resulta em um strike e as tentativas de bunt justificam a expulsão. Visitas ao monte não são permitidas. Cada entrada existe como uma entidade própria e os jogos são limitados a duas horas. Os fãs podem desafiar chamadas e gravar uma saída pegando bolas sujas.

Em vez de uma caminhada tradicional, os rebatedores correm ao redor das bases em uma quarta bola e continuam avançando até que o time defensivo jogue a bola para todos os defensores. No caso de uma bola passada ou de um arremesso selvagem, os batedores podem “roubar primeiro”, independentemente da contagem. Um confronto um-a-um é realizado no lugar de entradas extras, em que o campo se esvazia, exceto para um defensor, o arremessador e seu receptor, e o batedor tenta um home run dentro do parque ao colocar a bola em jogo.

Uma 11ª regra – “batedor de ouro” – foi introduzida recentemente, permitindo a cada equipe uma oportunidade de implantar qualquer rebatedor de qualquer posição na escalação.

O livro de ideias de Cole para “Banana Ball” agora faz parte de uma exposição que foi inaugurada no National Baseball Hall of Fame and Museum em Cooperstown, Nova York, em setembro de 2023. A série de anúncios de quinta-feira incluiu a formação da Banana Ball Championship League, que começará em 2026 e será composto por seis equipes, com o objetivo de Cole de eventualmente “levar o ‘Banana Ball’ para todo o mundo”.

O proprietário do Savannah e criador do “Banana Ball”, Jesse Cole, disse que espera jogar para 2 milhões de torcedores durante a turnê de 39 jogos do time em 2025. “É algo que eu nunca poderia ter imaginado”, disse Cole. “… sinto que, de muitas maneiras, estamos fazendo o impossível.” Matt Kartozian-EUA HOJE Esportes

“No início, as pessoas pensavam: ‘Bem, vocês são apenas os Harlem Globetrotters do beisebol’”, disse Cole. “Eu considero isso um elogio porque os Globetrotters mudaram fundamentalmente o jogo de basquete e já estão completando 100 anos.

“Mas olhamos para nós mesmos como se estivéssemos construindo um esporte. Estamos construindo algo para as gerações futuras se divertirem e realmente criarem algo verdadeiramente especial. É aí que esse sonho fica muito maior.”

No outono de 2015, Cole e sua esposa, Emily, compraram o ex-afiliado Classe A do New York Mets, com sede na Geórgia, para servir como um novo time universitário da liga de verão. Sua dívida cresceu rapidamente para US$ 1 milhão. Eles venderam sua casa na Carolina do Norte, esvaziaram suas poupanças, mudaram-se para Savannah, na Geórgia, e mergulharam na árdua tarefa de vender beisebol excêntrico em uma região composta por tradicionalistas convictos.

O ímpeto começou a mudar quando o mascote do time, os Bananas, foi anunciado. Seu entretenimento semelhante ao circo acabou tornando-os uma grande atração. A equipe tornou os jogos acessíveis e os tratou como grandes eventos, com jogadores vestindo kilts, realizando danças coreografadas e participando de eventos de fãs bizarros. Eles logo começaram a lotar regularmente o Grayson Stadium, o estádio centenário que já recebeu Babe Ruth, e “Banana Ball” acabou se tornando seu estilo de jogo durante todo o ano.

Desde então, sua marca cresceu exponencialmente.

“É algo que eu nunca poderia imaginar”, disse Cole, um ex-arremessador universitário. “Walt Disney sempre foi meu maior mentor. Ele disse: ‘É muito divertido fazer o impossível.’ Sinto que, de muitas maneiras, estamos fazendo o impossível.