Saweetie e Shygirl vão andar a cavalo antes da colaboração ‘Immaculate’

Essa foi a situação da “Icy Grl” quando ela foi vista em um mega garanhão ao lado de um rapper britânico Tímida no Sunset Ranch em Hollywood Hills no início desta semana.

O corcel de Shygirl percebeu que a oportunidade de foto era um momento tão bom quanto qualquer outro para ir para o No. 2…quando a natureza é seu banheiro, ela é!!!

A própria Saweetie partirá para as corridas no próximo ano… seu projeto “Pretty Bitch Music” finalmente verá a luz do dia!!!