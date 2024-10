Sean McDermott, do Bills, assume a culpa pelo atraso no gerenciamento do relógio

HOUSTON – O técnico do Buffalo Bills, Sean McDermott, assumiu a responsabilidade pelo gerenciamento do jogo que levou o Houston Texans a recuperar a bola a tempo para um field goal vencedor de 59 jardas no domingo.

“Isso é por minha conta, a situação de final de jogo no ataque”, disse McDermott após a derrota por 23-20. “Estamos em uma situação difícil… eles estavam segurando três tempos limite; eles conseguiram um bom chute de field goal. Precisávamos correr o tempo e mover as correntes, e isso é por minha conta. Não fizemos isso lá, e A culpa é minha.”

Empatados em 20 a 20, os Bills forçaram os texanos a chutar faltando 41 segundos para o fim, depois que o quarterback CJ Stroud foi chamado por castigo intencional. McDermott optou por recusar um possível segundo turno de 10 segundos que poderia ter ocorrido com a penalidade, mas ele disse que eles consideraram isso.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Depois de recuperar a bola na linha de 3 jardas do Buffalo faltando 32 segundos para o fim, o ataque do Bills teve três passes consecutivos incompletos de Josh Allen. Os Bills são o único time nos últimos 45 anos a empatar ou liderar no minuto final do jogo, dentro de sua própria linha de 5 jardas e lançar três passes retos, de acordo com a ESPN Research.

“Eu amo Josh com a bola nas mãos – você sabe que adoro”, disse McDermott. “E, novamente, o ataque eficiente foi a abordagem certa e… eu não fiz isso. E então, novamente, aprendemos com isso. Situação difícil.

“… Você vai e volta e, ei, eu provavelmente deveria ter feito isso na primeira peça e apenas dito: ‘Ei, onde estamos agora?’ De qualquer forma, provavelmente teremos que mover as correntes uma vez, certo?

O primeiro passe de Allen para o novato Keon Coleman em uma cobertura apertada foi incompleto – o recebedor foi chamado por interferência de passe ofensivo na jogada, mas o pênalti foi recusado. Faltando 27 segundos para o fim, na segunda descida, Allen lançou fundo para Mack Hollins, mas a bola caiu no chão logo à sua frente. Na terceira descida, faltando 21 segundos para o fim, Allen mirou em Curtis Samuel no meio do campo, mas ele escorregou antes que a bola chegasse e quicou no gramado à sua frente.

“No geral, novamente, isso é por minha conta”, disse McDermott quando questionado se ele concordava com as playcalls. “E então, só precisamos fazer um trabalho melhor, eu preciso fazer um trabalho melhor nessa situação.”

Allen, assim como os atacantes Connor McGovern e David Edwards, disseram que concordaram em tentar ser “agressivos” nessa situação.

“O treinador vai confiar em nós para irmos lá e fazermos isso”, disse Allen. “Obviamente, adoraria fazer a conversão lá e em retrospectiva é 20-20, mas sim.”

Depois de um punt de 13 jardas retornando à linha de 41 jardas dos Texans, Houston fez uma jogada para ganhar 5 jardas e configurar um field goal de 59 jardas. Nessa jogada, o linebacker do Bills, Dorian Williams, não correu para o campo até 12 segundos antes do snap, e o cornerback Rasul Douglas disse após o jogo que achava que Williams não sabia o lance.

“Estávamos tentando defender o níquel e Dorian estava do lado”, disse McDermott. “Não tivemos a comunicação que precisávamos naquele momento e, por causa disso, ele chegou atrasado em campo e recebeu a ligação naquela situação”.

Os texanos venceram na jogada seguinte – um field goal de 59 jardas de Ka’imi Fairbairn quando o tempo expirou.

Os recebedores do Bills pegaram apenas 4 dos 18 alvos no dia – a pior porcentagem de recepção do time desde 2009 (Semana 13) e a pior entre os wide receivers de qualquer time com um mínimo de 15 alvos desde 2016 (Rams, Semana 16).

Naquele dia, Allen completou 9 de 30 passes para 131 jardas e um touchdown para Coleman. Os Bills estavam sem o wide receiver Khalil Shakir devido a uma lesão no tornozelo.

Allen registrou a menor porcentagem de conclusão em um jogo com pelo menos 30 tentativas de passe nas últimas 30 temporadas. Ele disse que precisa jogar melhor, inclusive no posicionamento da bola, ao discutir por que os recebedores não estavam abrindo. Coleman disse que não foi resultado de nada que os texanos estivessem fazendo defensivamente, mas de problemas autoinfligidos, incluindo dificuldades de comunicação, que ele mesmo impôs a si mesmo.

“Eu nunca, jamais criticaria Josh”, disse Edwards. “Ele é o coração do nosso ataque e do nosso time de futebol. Nós vamos conforme ele vai. Ele é o cara. Eu poderia facilmente apontar para mim mesmo em uma dessas terceiras descidas, não sendo capaz de pegar uma das acrobacias. Então, este jogo não é por conta de Josh.”